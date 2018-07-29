В России дверь в квартиру многоэтажки развеселила соседей: фото

В подъезде одного из жилых домов Металлургического района Челябинска обнаружили необычную дверь: к старой кожаной обивке прибиты железные балки, множество замков и черный поднос с хохломской росписью. Соседи по достоинству оценили творчество, поэтому сфотографировали шедевр и распростанили в Сети.

Необычную дверь продемонстрировало в соцсети Вконтакте местное издание "Хорошие новости".

Дизайн двери изрядно повеселил пользователей Сети. В комментариях к посту они предположили, что владелец квартиры готовится к зомби-апокалипсису или прячется от налоговой службы и военкомата. Некоторые сочли, что в жилище обитают адепты готической субкультуры.

Одна из пользовательниц сети, впрочем, написала, что квартира принадлежит пенсионеру.

"Живет там больной дедушка, такой добрый старенький ребенок… Катается по двору на велике и чертовски здорово играет на баяне", — отметила она.

Напомним, в США собаки помогли годовалой малышке устроить побег, открыв для нее двери детской комнаты.