Чем отличаются две девушки, которые читают книгу: только настоящие умники угадают

Непросто будет отыскать все отличия, ведь они очень хорошо замаскированы.

Чем отличаются две девушки, которые читают книгу/ jagranjosh

Решение головоломок и наблюдение за оптическими иллюзиями - это не только увлекательный досуг, но и эффективная тренировка ума. Такие задачи способствуют развитию внимательности, логического мышления и скорости реакции. Они пригодятся как тем, кто хочет потренировать свой интеллект, так и тем, кто просто ищет интересное занятие на свободное время.

Предлагаем вам новую визуальную загадку, которая может стать настоящим вызовом даже для самых наблюдательных. Перед вами два почти идентичных рисунка, и ваша миссия - найти на них три отличия. С первого взгляда может показаться, что изображения полностью одинаковые, однако это не так, пишет jagranjosh.

На картинках изображена девушка, которая читает книгу, облокотившись на подушки на диване. Рядом с ней сидит ее рыжий кот.

Все ли элементы сцены полностью совпадают? Присмотритесь внимательнее: некоторые мелкие детали изменены, поэтому не стоит полагаться только на общее впечатление.

Чтобы усложнить задачу, вам дается всего 29 секунд на поиск всех трех отличий. Успех в таком челлендже - достижение не из простых, ведь времени мало, а отличия очень неочевидны.

Соберите всю свою внимательность вместе, не отвлекайтесь и проверьте, насколько быстро вы способны обнаружить все изменения.

Чем отличаются две девушки, которые читают книгу/ jagranjosh

Когда справитесь - можете сверить свой результат с правильными ответами, которые указаны в конце задания.

Непросто будет найти все отличия между рисунками/ jagranjosh

Что такое головоломки? Головоломка – задача, для решения которой, как правило, нужна смекалка, а не специальные знания высокого уровня. Тем не менее, некоторые головоломки стимулируют теоретические и практические разработки ученых. Есть головоломки словесные (условие заданное в виде текста), графические (условие в виде рисунка), с предметами (спички, монеты и т.д.) и механические, пишет Википедия.

