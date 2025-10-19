Укр
Чикатило обманули: последние мольбы маньяка перед казнью и тайна его могилы

Алексей Тесля
19 октября 2025, 14:21
152
На счету Андрея Чикатило более 40 жестоких убийств, сопровождавшихся сексуальным насилием.
Чикатило
Андрея Чикатило приговорили к расстрелу / Коллаж Главред, фото скриншот

Вы узнаете:

  • Чикатило казнили по решению суда, он был один из самых известных советских маньяков
  • На его счету более 40 жестоких убийств, сопровождавшихся сексуальным насилием

Серийного убийцу Андрея Чикатило казнили по решению суда 14 февраля 1994 года. Он был один из самых известных советских маньяков-убийц.

На его счету более 40 жестоких убийств, сопровождавшихся сексуальным насилием, преимущественно в Ростовской области, пишет Телеграф.

Маньяк охотился на детей, подростков и женщин. Помимо убийств, Чикатило также был педофилом и каннибалом. Суд приговорил Чикатило к смертной казни — расстрелу.

Задержать его удалось 20 ноября 1990 года в рамках масштабной операции "Лесополоса", организованной при участии высшего партийного руководства СССР. В ходе расследования и многочисленных экспертиз преступник был признан психически вменяемым, несмотря на попытки симулировать психическое заболевание.

Ожидая исполнения приговора, он не терял надежды на спасение. Заключённый писал прошения о помиловании президенту России Борису Ельцину, направлял жалобы в государственные органы и в прессу, обвиняя всех — от судьи до свидетелей — в предвзятости.

В каждом письме он неизменно просил о сохранении жизни. В камере смертников Чикатило продолжал надеяться на чудо: делал зарядку, регулярно ел и сохранял уверенность, что его могут помиловать.

Screenshot
/ Скриншот

Когда ему сообщили, что его повезут в Москву якобы на дополнительное медицинское обследование, он не заподозрил подвоха. Однако вечером 14 февраля 1994 года его тайно доставили на место исполнения приговора, где расстреляли выстрелом в затылок. Тело Андрея Чикатило было захоронено в безымянной могиле на территории Новочеркасской тюрьмы в Ростовской области.

Как помочь жертвам насилия: советы эксперта

Психотерапевт Валентина Солдатюк рассказала о признаках и динамике абьюзивных (насильственных) отношений, которые чаще всего начинаются с момента совместного проживания, независимо от официального статуса пары. Насилие может проявляться в разных формах — физической, эмоциональной, моральной, экономической и цифровой, и со временем абьюзер использует их все.

На раннем этапе отношения насилие трудно распознать, а первые тревожные сигналы легко спутать с "притиркой" партнёров, поэтому важно обращаться за профессиональной консультацией, а не полагаться на советы близких. Жертва со временем оказывается изолированной, теряет связи с друзьями и родственниками, а длительное насилие влияет и на детей, формируя у них склонность к абьюзивному поведению.

Психотерапевт подчёркивает важность реабилитации после выхода из таких отношений и напоминает, что существуют организации, готовые помочь жертвам. Также она объясняет, как можно поддержать человека, находящегося в абьюзивных отношениях, и почему осуждение и страх изменений мешают сделать первый шаг к свободе.

Как писал Главред, убивший более 80 женщин маньяк РФ попросился в армию оккупантов на войну в Украину. Российский маньяк не смущаясь говорит, что хочет "в армию" и не против отправиться на войну, хотя и опасается холодов.

Ранее сообщалось о побеге маньяка, который убил лучшего друга и родную тетю. Подозреваемый в убийствах Дмитрий Федорченко может прятаться в любом уголке Украины. Он стоит на учете у психиатра с диагнозом "параноидная шизофрения".

Об источнике: Телеграф

Телеграф - украинское социально-политическое интернет-издание, созданное в 2012 году. Сайт освещает события в Украине и мире. Принадлежит украинскому бизнесмену Вадиму Осадчему. Главный редактор - Ярослав Жаренов, пишет Википедия.

Телеграф охватывает широкий спектр тем, включая политику, экономику, социальные события, культуру, спорт и новости с фронта. Издание также публикует эксклюзивные материалы, такие как интервью с известными личностями и аналитические статьи.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

насильники маньяки
