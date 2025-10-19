Чикатило обманули: последние мольбы маньяка перед казнью и тайна его могилы

На счету Андрея Чикатило более 40 жестоких убийств, сопровождавшихся сексуальным насилием.

Андрея Чикатило приговорили к расстрелу / Коллаж Главред, фото скриншот

Чикатило казнили по решению суда, он был один из самых известных советских маньяков

На его счету более 40 жестоких убийств, сопровождавшихся сексуальным насилием

Серийного убийцу Андрея Чикатило казнили по решению суда 14 февраля 1994 года. Он был один из самых известных советских маньяков-убийц.

На его счету более 40 жестоких убийств, сопровождавшихся сексуальным насилием, преимущественно в Ростовской области, пишет Телеграф.

Маньяк охотился на детей, подростков и женщин. Помимо убийств, Чикатило также был педофилом и каннибалом. Суд приговорил Чикатило к смертной казни — расстрелу.

Задержать его удалось 20 ноября 1990 года в рамках масштабной операции "Лесополоса", организованной при участии высшего партийного руководства СССР. В ходе расследования и многочисленных экспертиз преступник был признан психически вменяемым, несмотря на попытки симулировать психическое заболевание.

Ожидая исполнения приговора, он не терял надежды на спасение. Заключённый писал прошения о помиловании президенту России Борису Ельцину, направлял жалобы в государственные органы и в прессу, обвиняя всех — от судьи до свидетелей — в предвзятости.

В каждом письме он неизменно просил о сохранении жизни. В камере смертников Чикатило продолжал надеяться на чудо: делал зарядку, регулярно ел и сохранял уверенность, что его могут помиловать.

Когда ему сообщили, что его повезут в Москву якобы на дополнительное медицинское обследование, он не заподозрил подвоха. Однако вечером 14 февраля 1994 года его тайно доставили на место исполнения приговора, где расстреляли выстрелом в затылок. Тело Андрея Чикатило было захоронено в безымянной могиле на территории Новочеркасской тюрьмы в Ростовской области.

