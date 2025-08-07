Что нужно сделать в свой день рождения женщинам, чтобы притянуть успех

Вы узнаете:
- Как лучше праздновать день рождения
- Какие ритуалы обязательны в день рождения
Накануне большого праздника у многих женщин возникает вопрос "Что мне делать в свой день рождения". Бытует мнение, что как этот день проведешь, так и будет складываться весь следующий год. Поэтому одни предпочитают шумное празднование, в то время как другие устраивают семейное застолье.
Главред узнал, как отпраздновать свой день, чтобы следующий год был точно успешный. Об этом на своем YouTube-канале "Я душа" рассказала автор трансформационных программ для женщин Алина Касяненко.
Она считает, что в день рождения каждого человека закладываются его потенциалы на весь следующий год. Поэтому женщинам очень важно чувствовать свои истинные желания и отпраздновать этот день в соответствии с ними.
Кроме этого в день рождения стоит проанализировать весь прошлый год, написать благодарности за все яркие, положительные и успешные моменты. Женщины должны отмечать свои победы и осуществления мечты.
Еще одним важным пунктом является завершение незаконченных дел. В день рождения лучше закрыть все вопросы, чтобы войти в следующий год с "чистым листом".
Смотрите видео, как успешно начать новый год своей жизни:
Читайте также:
- От свежего не отличишь: шеф-повар рассказал, как реанимировать черствый хлеб
- Какое число на рисунке: только гений сможет его прочитать
- Почему в магазинах нет круглых цен: эксперт удивила ответом
О персоне: Алина Касяненко
Алина Касяненко - украинский блогер, автор YouTube-канала "Я душа". Блогер рассказывает, как прошла путь финансового, личного, семейного и профессионального становления.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред