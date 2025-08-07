Что нужно сделать в свой день рождения женщинам, чтобы притянуть успех

Блогер рассказала, что важно сделать на свой день рождения.

Накануне большого праздника у многих женщин возникает вопрос "Что мне делать в свой день рождения". Бытует мнение, что как этот день проведешь, так и будет складываться весь следующий год. Поэтому одни предпочитают шумное празднование, в то время как другие устраивают семейное застолье.

Главред узнал, как отпраздновать свой день, чтобы следующий год был точно успешный. Об этом на своем YouTube-канале "Я душа" рассказала автор трансформационных программ для женщин Алина Касяненко.

Она считает, что в день рождения каждого человека закладываются его потенциалы на весь следующий год. Поэтому женщинам очень важно чувствовать свои истинные желания и отпраздновать этот день в соответствии с ними.

Кроме этого в день рождения стоит проанализировать весь прошлый год, написать благодарности за все яркие, положительные и успешные моменты. Женщины должны отмечать свои победы и осуществления мечты.

Еще одним важным пунктом является завершение незаконченных дел. В день рождения лучше закрыть все вопросы, чтобы войти в следующий год с "чистым листом".

О персоне: Алина Касяненко Алина Касяненко - украинский блогер, автор YouTube-канала "Я душа". Блогер рассказывает, как прошла путь финансового, личного, семейного и профессионального становления.

