Где три отличия между девушками с розовыми волосами: только люди с "орлиным зрением" увидят

Головоломки и визуальные иллюзии - отличный инструмент для развития умственных способностей и тренировки внимательности. Они одинаково интересны как для тех, кто стремится развивать интеллектуальные навыки, так и для тех, кто ищет увлекательное занятие на досуге, особенно в вечернее время.
На этот раз перед вами стоит непростая, но увлекательная задача: необходимо найти три различия между двумя на первый взгляд совершенно одинаковыми иллюстрациями, пишет jagranjosh.
На обоих изображениях мы видим девушку с розовыми волосами, которая идет по улице, держа в руке кофе.
Действительно ли эти картинки полностью идентичны? Стоит не спешить с выводами, ведь малейшие нюансы могут оказаться ключом к разгадке.
При внимательном рассмотрении становится заметно, что между иллюстрациями есть несколько отличий. Они не лежат на поверхности, поэтому для их поиска понадобится изрядная сосредоточенность.
Задача усложняется еще и тем, что на поиски у вас есть только 41 секунда. Это короткий промежуток времени, и далеко не каждый сможет справиться с вызовом так быстро.
Сконцентрируйтесь, отключите все лишние мысли и попробуйте найти все различия как можно быстрее. А после завершения - проверьте, были ли вы внимательны, сверив свой результат с правильным ответом внизу страницы.
Что такое головоломки?
Головоломка – задача, для решения которой, как правило, нужна смекалка, а не специальные знания высокого уровня. Тем не менее, некоторые головоломки стимулируют теоретические и практические разработки ученых.
Есть головоломки словесные (условие заданное в виде текста), графические (условие в виде рисунка), с предметами (спички, монеты и т.д.) и механические, пишет Википедия.
