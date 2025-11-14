Головоломка для людей с орлиным глазом: найдите вишню без червяка за 30 секунд

Найти эту одну вишню может только 1% людей.

Сложная головоломка на внимательность / фото: jagranjosh

Головоломки могут быть интересным способом проверить свою способность быстро находить скрытые предметы. Они также улучшают умственные способности.

Что важно, головоломки предназначены для всех возрастных групп. Исследования показывают, что разгадывание головоломок может помочь улучшить вашу концентрацию и скорость мышления.

В jagranjosh поделились интересным тестом. Нужно найти вишню без червяка всего за 30 секунд.

Найти эту одну вишню может только 1% людей. Они могут уверенно претендовать на звание мастера головоломок, передает Главред.

Изучите изображение в целом. Уделите минутку, чтобы рассмотреть детали изображения. Обратите внимание на каждую вишню.

Решение этой головоломки требует методического поиска и сканирования.

Хорошо рассмотрите изображение / фото: jagranjosh

На первый взгляд кажется, что во всех вишнях есть черви. Но таки есть одна, которая прячется на виду, но в ней его нет.

Ниже вы можете проверить себя и узнать, где на самом деле была спрятана вишня без червяка.

Решение головоломки / фото: jagranjosh

Вы также можете испытать свои навыки наблюдения в других тестах на IQ. Постарайтесь найти 3 отличия на картинках с девушкой с блокнотом за 71 с.

Пройдите и другую сложную головоломку на IQ. В ней только счастливчики найдут спрятанную букву "О".

Что такое головоломки? Головоломка - задача, для решения которой, как правило, нужна смекалка, а не специальные знания высокого уровня. Однако некоторые головоломки стимулируют теоретические и практические разработки ученых. Есть головоломки словесные (условие задано в виде текста), графические (условие в виде рисунка), с предметами (спичками, монетами и т.д.) и механические, пишет Википедия.

