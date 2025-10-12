Укр
Гривна готовит сенсацию: кто из выдающихся украинцев появится на купюре 5000 грн

Марина Иваненко
12 октября 2025, 22:02
120
Анализ логики НБУ: кого выберут на банкноту 5000 гривен? Почему именно Чорновил, Амосов и Каденюк являются вероятными кандидатами.
Банкнота номиналом 5000 гривен
Банкнота 5000 гривен / Коллаж: Главред, скриншоты

О чем вы узнаете:

  • Как выбирали изображения на банкнотах
  • Кто изображен на разных купюрах
  • Кого могут изобразить на 5000 гривен

В Украине существует большая вероятность появления банкноты номиналом 5000 гривен. Это решение станет логическим продолжением расширения денежного ряда, начатого введением 1000-гривневой купюры. Кто же из выдающихся украинцев, достойных уважения и памяти, может оказаться на новой банкноте? Главред рассказывает о трех наиболее вероятных кандидатурах, которые могут появиться на купюре нового образца.

Историческая преемственность: от князя до Кобзаря

Как рассказывают на канале "Украинский для взрослых", создание национальной валюты началось еще до провозглашения независимости Украины, а изображения на банкнотах (от 1 до 500 гривен) утверждали коллегиально, чтобы подчеркнуть преемственность украинской традиции создания государства.

видео дня

Первая часть номинального ряда посвящена историческим фигурам украинской нации:

  • Государственники: Владимир Великий (1 грн) и Ярослав Мудрый (2 грн);
  • Гетманы: Богдан Хмельницкий (5 грн) и Иван Мазепа (10 грн);
  • Ученые и идеологи: Иван Франко (20 грн), Михаил Грушевский (50 грн) и Тарас Шевченко (100 грн);
  • Женская фигура: первая женщина, изображенная на банкнотах, - Леся Украинка (200 грн).

Эти фигуры символизируют последовательное развитие украинской государственности, культуры и образования.

Достаточно интересным исключением стало изображение Тараса Шевченко на купюре 100 гривен, что нарушило хронологию - он жил раньше Ивана Франко и Михаила Грушевского. Это сделали сознательно, чтобы подчеркнуть величие фигуры Кобзаря как олицетворение национальной идеи, духовного сопротивления и силы украинского слова.

Философия и наука на банкнотах

В 2006 году появилась купюра 500 гривен с портретом странствующего философа Григория Сковороды. Именно тогда Национальный банк Украины изменил подход к выбору персоналий для банкнот, расширив круг лиц до деятелей мирового уровня.

Эта тенденция продолжилась на банкноте 1000 гривен, вышедшей в 2019 году. На ней впервые изобразили выдающегося украинского ученого, которого не рассматривали среди кандидатов еще в 1991 году, - Владимира Вернадского, первого президента Украинской академии наук. Это стало символом того, что акценты сместились в сторону чествования ученых, интеллектуалов и символов украинской научной мысли.

Таким образом, денежная серия современной Украины эволюционировала от отображения исторических и государственных фигур к признанию достижений украинского ума, философии и науки.

Видео о том, кого могут изобразить на купюре 5000 грн можно посмотреть здесь:

Кого могут изобразить на 5000 гривен

Проанализировав современный "народный топ" выдающихся украинцев и тенденцию чествовать деятелей, которые недавно ушли из жизни, эксперты и общественность чаще всего называют трех самых вероятных кандидатов на купюру номиналом 5000 гривен:

  1. Вячеслав Чорновил - незаурядный политик, публицист, литературный критик и лидер движения сопротивления советской системе. Он является символом борьбы за независимость Украины, противостояния русификации и восстановления национального самосознания. Его вклад в становление демократического государства трудно переоценить.
  2. Николай Амосов - выдающийся кардиохирург, ученый-гуманист, который спас тысячи жизней. Его имя ассоциируется с украинской наукой, инновациями и человечностью. Амосов стал одним из тех, кто доказал, что украинский интеллект имеет мировое значение.
  3. Леонид Каденюк - первый космонавт независимой Украины, который в 1997 году развернул сине-желтый флаг в космосе. Он стал символом вхождения Украины в мировое космическое пространство и новой эпохи национальной гордости.

Каждый из этих деятелей является достойным продолжением портретной галереи украинской валюты, воплощая различные грани национального гения: политическое сопротивление, научные достижения и космический прорыв.

Об источнике: "Украинский для взрослых"

"Украинский для взрослых" - это украинский YouTube-канал, посвященный изучению и совершенствованию украинского языка. Авторы объясняют грамматические правила, ударения, фразеологизмы и интересные слова просто и с юмором, делая обучение легким и приятным. Канал имеет серию коротких видеоуроков, среди которых "Украинский для взрослых. Уроки 5-8" и "Спілкуймося українською правильно". Контент ориентирован на взрослую аудиторию, которая стремится говорить грамотно и современно. Среди тем также есть материалы о писателях, литературе и культуре украинской речи.

банкноты Национальный банк интересные новости
