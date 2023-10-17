Какой сосуд не предназначен для напитков – "горнятко" или "філіжанка": ответ вас удивит

Известный учитель Украины отметил, что "чашка" и "філіжанка" – это синонимы, но между ними есть небольшое отличие.

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Авраменко рассказал, какой сосуд не предназначен для напитков / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео

Известный учитель и языковед Александр Авраменко в своем экспресс-уроке по украинскому языку рассказал, как правильно называть сосуд для напитков.

В эфире "Сніданку з 1+1" Авраменко предложил зрителям выполнить тестовое задание. Не предназначена для напитков такая посудина:

Чашка. Горнятко. Філіжанка.

Как пояснил языковед, не предназначена для питья кофе или чая "горнятко", ведь это слово обозначает маленький горшок.

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"Да, теоретически в "горнятко" можно налить чай. Но так же его можно налить и в кастрюлю, и в ведро, и даже в бензобак", - подчеркнул Авраменко.

Известный учитель Украины отметил, что "чашка" и "філіжанка" – это синонимы, но между ними есть небольшое отличие. Если из "чашки" пьют и холодные (молоко, компот), и горячие (кофе или чай) напитки, то из "філіжанки" – лишь чай или кофе.

"Кстати, красивое слово "філіжанка" пришло к нам с турецкого языка. Итак, вкусного вам чая, ароматного кофе и давайте не будем забывать заботиться о чистоте своей речи", - добавил языковед.

Кто такой Александр Авраменко? Александр Авраменко (род. 7 мая 1971, Камышеваха, Запорожская область) – украинский учитель, исследователь и популяризатор украинского языка, писатель, литературовед, теле- и радиоведущий. Учитель высшей категории, методист, доцент. Заслуженный работник образования Украины (2017). Возглавляет рабочую группу по разработке программ внешнего независимого оценивания по украинскому языку и литературе. Составитель пособий для проведения государственной итоговой аттестации в украинских школах. Автор более 50 учебников и пособий по украинскому языку и литературе; уникальных самоучителей "Украинский за 20 уроков" (2014), "100 экспресс-уроков украинского" (2016), пишет Википедия.

Напомним, ранее Александр Авраменко в своем экспресс-уроке по украинскому языку обогатил словарь граждан колоритными украинскими словами, которые мы незаслуженно забыли. Так, языковед ответил, как на украинском сказать "странный случай".

Также Авраменко рассказывал о распространенных ошибках в речи, которые допускают граждане. В частности, известный учитель Украины ответил, как правильно назвать "лимузин" на украинском.

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