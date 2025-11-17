Об этом знают единицы: почему чеснок не пахнет до нарезки

Только от способа нарезки зависит вкус чеснока в блюде.

От чего зависит запах чеснока во время нарезки / Коллаж: Главред, фото: pixabay

Вы узнаете:

Почему неизмельченный чеснок не имеет запаха

Как разная нарезка влияет на вкус и запах чеснока

Чеснок - ингредиент, который добавляют во множество блюд. Но мало кто понимает, почему до нарезки головка чеснока не имеет яркого запаха и как способ нарезки влияет на его интенсивность.

Однако Главред это выяснил. Интересным кулинарным фактом о чесноке поделилась в TikTok украинский блогер Алина Бурлака.

В середине чеснока есть два вещества, которые отвечают за вкус - это алиназа и алаин. Но "живут" они отдельно, пока головка остается целой. Однако во время нарезания клеточные стенки веществ разрушаются и образуется аллицин.

"Именно аллицин отвечает за тот резкий, специфический чесночный запах", - пояснила блогерша.

Как нарезка чеснока влияет на вкус блюд

От того, как нарезать чеснок, зависит его вкус. Нарезка ломтиками даст мягкий вкус, а вот мелким кубиком - более яркий. Если же перебить чеснок в ступке, или натереть на терке, то будет настоящая чесночная бомба.

"Чем больше клеток повреждено - тем интенсивнее вкус. Но при нагревании аллицин быстро разрушается, поэтому вкус термически обработанного чеснока всегда мягче", - отметила Бурлака.

О персоне: Алина Бурлака Алина Бурлака - украинский блогер, которая в своем блоге в соцсетях публикует видео на тему кулинарии. Алина рассказывает о различных рецептах и секретах приготовления блюд.

