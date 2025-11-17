Об этом знают единицы: почему чеснок не пахнет до нарезки

Вы узнаете:
- Почему неизмельченный чеснок не имеет запаха
- Как разная нарезка влияет на вкус и запах чеснока
Чеснок - ингредиент, который добавляют во множество блюд. Но мало кто понимает, почему до нарезки головка чеснока не имеет яркого запаха и как способ нарезки влияет на его интенсивность.
Однако Главред это выяснил. Интересным кулинарным фактом о чесноке поделилась в TikTok украинский блогер Алина Бурлака.
В середине чеснока есть два вещества, которые отвечают за вкус - это алиназа и алаин. Но "живут" они отдельно, пока головка остается целой. Однако во время нарезания клеточные стенки веществ разрушаются и образуется аллицин.
"Именно аллицин отвечает за тот резкий, специфический чесночный запах", - пояснила блогерша.
Как нарезка чеснока влияет на вкус блюд
От того, как нарезать чеснок, зависит его вкус. Нарезка ломтиками даст мягкий вкус, а вот мелким кубиком - более яркий. Если же перебить чеснок в ступке, или натереть на терке, то будет настоящая чесночная бомба.
"Чем больше клеток повреждено - тем интенсивнее вкус. Но при нагревании аллицин быстро разрушается, поэтому вкус термически обработанного чеснока всегда мягче", - отметила Бурлака.
Смотрите видео о том, как нарезка чеснока влияет на интенсивность его вкуса:
@alina_burlaka_ Даже не представляла, что это работает ТАК? А ты знала этот факт? #чеснок#рецептиукраїнською#українськийтіктокток♬ Nice and Easy - Louis Adrien
О персоне: Алина Бурлака
Алина Бурлака - украинский блогер, которая в своем блоге в соцсетях публикует видео на тему кулинарии. Алина рассказывает о различных рецептах и секретах приготовления блюд.
