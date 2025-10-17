Укр
Супертест на IQ: найдите 3 отличия на картинке с туристами за 41 секунду

Виталий Кирсанов
17 октября 2025, 05:50
Головоломки и оптические иллюзии повышают концентрацию и память, а также обеспечивают эффективную умственную тренировку для мозга.
головоломка
Разгадать головоломку непросто / Фото: Jagranjosh

Головоломки помогают понять, как наш мозг обрабатывает и интерпретирует окружающий мир. Решение головоломок может улучшить наши способности к критическому мышлению, пишет Jagranjosh.

Вы готовы к новому испытанию? Внимательно посмотрите на две картинки с путешественниками во время сафари в джунглях. На первый взгляд они могут показаться одинаковыми, но если вы присмотритесь, то обнаружите 3 отличия между двумя изображениями. Сможете ли вы найти их все всего за 41 секунду?

Различия могут быть где угодно, например, в цветах, формах или даже в размещении самых маленьких объектов. Будьте бдительны, сосредоточены и не упускайте ничего из виду.

головоломка
Внимательно посмотрите на изображение / Фото: Jagranjosh

Некоторые различия настолько очевидны, что сразу привлекают внимание, в то время как сложные отличия трудно обнаружить, и для их решения требуется отличная наблюдательность.

Вам удалось найти все три отличия?

Поздравляем тех, кто это сделал: у вас отличные навыки наблюдения.

Те, кто не смог найти их, могут проверить решение ниже.

головоломка
Верный ответ / Фото: Jagranjosh

Вы можете поразгадывать и другие головоломки. Например, ребус для тех, у кого великолепное зрение, где нужно найти число 101. Разгадка оптической иллюзии не составит особого труда.

Также у нас есть ребус, в котором надо за 7 секунд найти судью. На первый взгляд, все судью на картинке – одинаковые. Но нужно отыскать судью, который отличается от всех.

А еще у нас есть ребус для тех, у кого отличное зрение. Нужно найти двух девушек. Фишка в том, что на картинке есть еще и третья девушка, которая изображена справа.

Другие ребусы:

