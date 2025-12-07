Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Жизнь

Тест на IQ: найдите 3 отличия на картинке велосипеда за 19 секунд

Виталий Кирсанов
7 декабря 2025, 05:50
294
Головоломки повышают концентрацию и память, а также обеспечивают эффективную умственную тренировку для мозга.
головоломка
Разгадать головоломку непросто / Фото: Jagranjosh

Задания "Найдите отличия" - одни из самых популярных у читателей головоломок. Эти головоломки предлагают читателям найти едва заметные различия между двумя одинаковыми на первый взгляд картинками, пишет Jagranjosh.

Итак, вы готовы к следующему заданию? Внимательно посмотрите на два изображения велосипеда около светофора. На первый взгляд они могут показаться одинаковыми, но на них скрываются 3 небольших отличия. Думаете, сможете найти их все за 19 секунд? Попробуйте и проверьте свою остроту зрения!

видео дня
головоломка
Внимательно посмотрите на изображение / Фото: Jagranjosh

Ваша задача: найти все три отличия, прежде чем истечёт время! Различия могут быть, где угодно, например, в цвете, форме или даже в расположении самых маленьких предметов. Будьте внимательны, сосредоточены и не упустите ничего из виду.

Ограничение по времени ещё больше повышает популярность этих головоломок, поскольку они проверяют ваше терпение, концентрацию и способность замечать мельчайшие детали.

Вам удалось найти все три отличия?

Поздравляем тех, кто это сделал: у вас отличные навыки наблюдения.

Те, кто не смог найти их, могут проверить решение ниже.

головоломка
Верный ответ / Фото: Jagranjosh

Вы можете поразгадывать и другие головоломки. Например, ребус для тех, у кого великолепное зрение, где нужно найти число 101. Разгадка оптической иллюзии не составит особого труда.

Также у нас есть ребус, в котором надо за 7 секунд найти судью. На первый взгляд, все судью на картинке – одинаковые. Но нужно отыскать судью, который отличается от всех.

А еще у нас есть ребус для тех, у кого отличное зрение. Нужно найти двух девушек. Фишка в том, что на картинке есть еще и третья девушка, которая изображена справа.

Другие ребусы:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

оптическая иллюзия головоломки задача на логику
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Массированный налет дронов и Кинжалов: в Украине раздаются мощные взрывы

Массированный налет дронов и Кинжалов: в Украине раздаются мощные взрывы

02:38Украина
США заставили Путина и Зеленского пойти на уступки для мирного соглашения - Axios

США заставили Путина и Зеленского пойти на уступки для мирного соглашения - Axios

23:55Война
"Птички" залетели вглубь РФ: кадры мощных ударов по российским объектам

"Птички" залетели вглубь РФ: кадры мощных ударов по российским объектам

23:53Война
Реклама

Популярное

Ещё
Один знак зодиака ждет год важных решений и больших чеков: прогноз Таро на 2026-й

Один знак зодиака ждет год важных решений и больших чеков: прогноз Таро на 2026-й

Китайский гороскоп на завтра 7 декабря: Змеям - потрясения, Обезьянам - проблемы

Китайский гороскоп на завтра 7 декабря: Змеям - потрясения, Обезьянам - проблемы

Таро-прогноз на 2026 год: у кого начнется период подарков судьбы и роста доходов

Таро-прогноз на 2026 год: у кого начнется период подарков судьбы и роста доходов

Наконец согласованы первые "рамочные" результаты переговоров: детали от Bloomberg

Наконец согласованы первые "рамочные" результаты переговоров: детали от Bloomberg

Декабрь 2025 будет "золотым": названа денежная дата для каждого знака зодиака

Декабрь 2025 будет "золотым": названа денежная дата для каждого знака зодиака

Последние новости

05:50

Тест на IQ: найдите 3 отличия на картинке велосипеда за 19 секунд

05:16

"Больше чем флирт": Тарас Тополя заговорил о изменах после разводаВидео

04:49

Как быстро отмыть фасады без разводов: самое действенное средство за копейки

04:12

Гороскоп на завтра 8 декабря: Двум - интересное предложение, Стрельцам - большой успех

03:30

Как заставить герань цвести зимой: поможет одна дешевая таблетка из аптечки

У Трампа почти не осталось рычагов влияния на Украину, он будет ждать истощения сторон - РозумныйУ Трампа почти не осталось рычагов влияния на Украину, он будет ждать истощения сторон - Розумный
02:38

Массированный налет дронов и Кинжалов: в Украине раздаются мощные взрывы

02:30

ТОП-3 знака освободятся от бремени: кто в декабре наконец-то вырвется из проблем

06 декабря, суббота
23:55

США заставили Путина и Зеленского пойти на уступки для мирного соглашения - Axios

23:53

"Птички" залетели вглубь РФ: кадры мощных ударов по российским объектам

Реклама
22:57

Ажиотаж гонит цены вверх: какие продукты больше всего подорожают перед праздниками

21:46

Света не будет 12-16 часов: в Укрэнерго рассказали, когда ждать улучшенияФото

21:42

После взрыва настоящий блэкаут: российский самолет сбросил бомбу на Белгород

21:30

Хирургу Киркорова предлагали деньги за часть тела путиниста: что хотели купить

21:00

Штормить будет почти неделю: Украину атакует затяжная магнитная буря

20:53

Почему мерцает лампочка в авто - главные причины и как исправить

19:32

Зеленский "долго и содержательно" поговорил с командой Трампа - подробности

19:11

Сколько РФ потеряла на войне мужского населения: СМИ узнали колоссальные данные

19:10

Какие гарантии безопасности нужны Украинемнение

18:52

Более 12 часов без света: Укрэнерго вводит жесткие графики на 7 декабря

18:49

Назывался в честь Хрущева: что это за город и почему его трижды переименовывали

Реклама
18:41

Придет 40 неудач: что нельзя делать в праздник 7 декабря

18:30

"Потерянное время": звезда "Спіймати Кайдаша" разнес новые украинские комедии

18:21

Мы ближе к миру в Украине, чем когда-либо – посол США при НАТО

17:55

Китайский гороскоп на завтра 7 декабря: Змеям - потрясения, Обезьянам - проблемы

17:44

Украинские АЭС вынужденно снизили генерацию - в областях увеличились отключенияФото

17:13

Украинские удары наносят России больше потерь, чем все мировые санкции – Буданов

16:49

Поражены Рязанский НПЗ и завод на Луганщине: Силы обороны провели успешную атаку

16:29

Четыре знака зодиака в декабре с головой окунутся в любовь - кто они

16:05

Исчезнут со стола первыми: рецепт тарталеток с тунцом за 10 минут

15:48

"Будем мстить, дон, жестоко": Кадыров после атаки на Грозный объявил украинцам вендеттуВидео

15:26

"Залез через окно": звезды устроили деткам сюрпризы в День святого Николая

14:51

Таро-прогноз на 2026 год: у кого начнется период подарков судьбы и роста доходовВидео

14:44

Одна из рекордных атак: в ВС рассказали об особенностях ночного обстрела РФ

14:43

Гороскоп Таро на завтра 7 декабря: Овнам - вера в себя, Ракам - отпустить

14:22

"Обе стороны согласились": в Госдепе США сказали, от кого зависит окончание войны

14:10

Умер популярный голливудский актер, звезда "Мортал Комбат"

14:02

Декабрь принесет волну счастья: какие знаки зодиака почувствуют внезапный подъем

13:59

"Враг практически застрял": армия РФ провалила планы по захвату важного города

13:41

Украинская война вошла в неожиданную фазу: какой город стал ключевой точкой

13:24

"Вы все, что у нас есть": президент обратился к военным в День Вооруженных силВидео

Реклама
13:23

"Больше не буду молчать": Елена Тополя сделала признание после разводаВидео

13:16

Больше никаких крошек и жира: как почистить щель между плитой и столешницей

13:04

Предательница Соломко опозорилась в своем Инстаграм

12:40

В Украине срочно изменили графики отключений на 6 декабря: где и когда не будет света

12:37

Неожиданный обвал цен: в Украине популярный продукт внезапно подешевел

12:36

"Хочу защитить": участница "Холостяка" раскрыла правду о скандале на проекте

12:19

Наконец согласованы первые "рамочные" результаты переговоров: детали от Bloomberg

12:11

Один знак зодиака ждет год важных решений и больших чеков: прогноз Таро на 2026-йВидео

11:41

Почему девушкам 7 декабря нельзя заплетать волосы в косу: какой церковный праздник

11:26

"Больно миллионам украинцев": Зеленский вышел с заявлением после ночной атаки РФФото

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Экономика
ТарифыКурс валютЦены на продуктыДенежная помощь
Новости шоу бизнеса
Филипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга Сумская
Мода и красота
Советы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости моды
Интересное
Тесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесеГоловоломки
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалаты
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Новый год 2026
Год Красной Огненной Лошади — каким будет 2026В чем встречать Новый год 2026Китайский гороскоп на 2026 год
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто

©2002-2025, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять