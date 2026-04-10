Тревожный сигнал может указывать на деменцию: какой симптом нельзя пропустить

Деменция представляет собой постепенно прогрессирующее нарушение работы мозга, при котором ухудшаются когнитивные способности, включая память и ясность мышления.

Со временем это состояние становится настолько выраженным, что мешает человеку вести привычную повседневную жизнь, пишет Express.

При этом болезнь затрагивает не только память, но и другие системы и функции организма, не связанные напрямую с запоминанием информации.

На ранних этапах проявления деменции нередко путают с естественными возрастными изменениями. Если такие симптомы возникают эпизодически, это может считаться вариантом нормы, однако их регулярное появление требует консультации специалиста.

При деменции и болезни Альцгеймера часто страдают лобные доли мозга, отвечающие за принятие решений, анализ последствий и оценку рисков. В результате у человека может снижаться критическое мышление, появляться импульсивность и несвойственные ранее поступки, что способно негативно сказаться на финансах, безопасности и бытовых навыках, включая уход за собой.

Иногда люди начинают меньше следить за личной гигиеной или порядком в доме. В то же время специалисты отмечают, что отдельные забывчивые эпизоды, например пропуск платежа, могут встречаться и у здоровых пожилых людей.

Речь и социальное взаимодействие также могут ухудшаться: человеку становится сложнее подбирать слова, вспоминать имена и поддерживать разговор. Это нередко приводит к снижению социальной активности, так как общение становится затруднительным. Шумная обстановка и быстрый темп беседы могут дополнительно усложнять участие в разговорах, работе и хобби.

Некоторые формы деменции влияют и на зрительное восприятие: могут возникать трудности с чтением, ориентацией в пространстве, оценкой расстояний и различением цветов. Это способно приводить к ошибкам в восприятии высоты ступеней или бордюров. Однако подобные проблемы зрения также могут быть связаны и с возрастными заболеваниями, такими как катаракта.

Существует более сотни видов деменции, и каждый из них может проявляться по-разному. По данным медицинских служб, наиболее частыми ранними признаками являются ухудшение памяти и концентрации, а также сложности с выполнением привычных задач, подбором слов, изменениями настроения и ориентацией во времени и пространстве.

Об источнике: Express.co.uk Express.co.uk - это британский новостной веб-сайт, связанный с газетой Daily Express, которая является одной из старейших таблоидных газет в Великобритании. Сайт принадлежит медиакомпании Reach PLC, которая также владеет другими популярными изданиями, такими как Daily Mirror и Daily Star.

