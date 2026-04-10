Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Жизнь

Тревожный сигнал может указывать на деменцию: какой симптом нельзя пропустить

Алексей Тесля
10 апреля 2026, 23:33
Некоторые формы деменции влияют и на зрительное восприятие: могут возникать трудности с чтением, ориентацией в пространстве.
Раскрыты симптомы деменции

Вы узнаете:

Деменция представляет собой постепенно прогрессирующее нарушение работы мозга, при котором ухудшаются когнитивные способности, включая память и ясность мышления.

Со временем это состояние становится настолько выраженным, что мешает человеку вести привычную повседневную жизнь, пишет Express.

видео дня

При этом болезнь затрагивает не только память, но и другие системы и функции организма, не связанные напрямую с запоминанием информации.

На ранних этапах проявления деменции нередко путают с естественными возрастными изменениями. Если такие симптомы возникают эпизодически, это может считаться вариантом нормы, однако их регулярное появление требует консультации специалиста.

При деменции и болезни Альцгеймера часто страдают лобные доли мозга, отвечающие за принятие решений, анализ последствий и оценку рисков. В результате у человека может снижаться критическое мышление, появляться импульсивность и несвойственные ранее поступки, что способно негативно сказаться на финансах, безопасности и бытовых навыках, включая уход за собой.

Иногда люди начинают меньше следить за личной гигиеной или порядком в доме. В то же время специалисты отмечают, что отдельные забывчивые эпизоды, например пропуск платежа, могут встречаться и у здоровых пожилых людей.

Речь и социальное взаимодействие также могут ухудшаться: человеку становится сложнее подбирать слова, вспоминать имена и поддерживать разговор. Это нередко приводит к снижению социальной активности, так как общение становится затруднительным. Шумная обстановка и быстрый темп беседы могут дополнительно усложнять участие в разговорах, работе и хобби.

Некоторые формы деменции влияют и на зрительное восприятие: могут возникать трудности с чтением, ориентацией в пространстве, оценкой расстояний и различением цветов. Это способно приводить к ошибкам в восприятии высоты ступеней или бордюров. Однако подобные проблемы зрения также могут быть связаны и с возрастными заболеваниями, такими как катаракта.

Существует более сотни видов деменции, и каждый из них может проявляться по-разному. По данным медицинских служб, наиболее частыми ранними признаками являются ухудшение памяти и концентрации, а также сложности с выполнением привычных задач, подбором слов, изменениями настроения и ориентацией во времени и пространстве.

Ранее сообщалось о том, как снизить риск развития деменции. Учёные из Швеции обнаружили возможную связь между регулярным употреблением жирных сортов сыра и сниженной вероятностью развития деменции в пожилом возрасте.

Напомним, Главред ранее писал о том, что был найден сенсационный способ выявления деменции. Опасность в будущем повышают не само наличие депрессивного состояния, а определённые его признаки.

Больше новостей:

Об источнике: Express.co.uk

Express.co.uk - это британский новостной веб-сайт, связанный с газетой Daily Express, которая является одной из старейших таблоидных газет в Великобритании. Сайт принадлежит медиакомпании Reach PLC, которая также владеет другими популярными изданиями, такими как Daily Mirror и Daily Star.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Главное за день

Ещё
Последние новости

Новости Киева
Когда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в КиевеПогода в Киеве
Новости Украины
МобилизацияПолитикаОтключения светаТелеграм новости УкраиныПенсии в Украине
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Экономика
Денежная помощьТарифыКурс валютЦены на продукты
Новости шоу бизнеса
Ольга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия Ротару
Мода и красота
Новости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибки
Лайфхаки и хитрости
Комнатные растенияВсе о салеУборкаАвтоСтирка
Пасха 2026
Легендарный рецепт пасхальной паскиПочему в СССР боялись Пасхи и охотились на верующихКак приготовить шикарную глазурь для паски за 10 минутМожно ли нести искусственные цветы на кладбищеКак красиво покрасить яйца на Пасху 2026
Регионы
Новости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости ЛьвоваНовости ЧеркассыНовости ДнепраНовости ТернополяНовости РовноНовости ЖитомираНовости ЗапорожьяНовости Одессы
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять