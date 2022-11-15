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5 вещей на кухне, которые все забывают регулярно менять: некоторые опасны для здоровья

15 ноября 2022, 07:05

Все помнят, что кухонные губки нужно часто менять. А как насчет пластиковых контейнеров и досок для нарезки?

Полотенца, кухня
Есть вещи на кухне, которые нужно регулярно менять/ ua.depositphotos.com, "Час Пик"

Некоторые вещи на кухне так активно используются, что менять их нужно с постоянной регулярностью. Но если о некоторых из них помнят практически все, ведь их изношенность сразу бросается в глаза, то о других мы часто забываем.

Например, по кухонной губке для мытья посуды сразу видно, что срок ее эксплуатации уже истек и уже пора ее выбрасывать. А когда стоит менять доску для нарезки? Для многих ответ на этот вопрос окажется сюрпризом.

То же самое и с пластиковыми контейнерами. Складывается впечатление, что они вечны и менять их не нужно. Но это не так. В некоторых случаях постоянное использование одних и тех же контейнеров из пластика может даже быть опасным для здоровья.

Итак, давайте разбираться, какие же 5 вещей на кухне многие забывают регулярно менять.

1. Доска для нарезки

Если доска деревянная, на ней постоянно остаются следы и порезы от ножа. А в эти порезы во время дальнейшего использования могут попадать бактерии, которые начнут там развиваться.

Доски нужно мыть регулярно после каждого использования. Но даже тщательная мойка не дает гарантии, что она будет хорошо очищена, потому что добраться до загрязнений в порезах доски очень трудно.

Еще одно важное правило – для каждой группы продуктов должна быть своя доска для нарезки. Не стоит резать мясо, рыбу и фрукты на одной поверхности, даже если вам кажется, что вы хорошо ее помыли.

2. Пластиковые контейнеры

Часто нам кажется, что такие кухонные предметы "вечны" и менять их не нужно. Если вы храните в них крупы, то они и в самом деле могут прослужить вам 10 лет и более. Но те контейнеры, в которых вы нагреваете пищу в микроволновой печи или замораживаете продукты в морозилке, придется менять чаще.

Во время постоянного нагрева или замораживания пластик теряет свои свойства. Поэтому в случае длительного использования пластиковых контейнеров со временем незаметные частицы пластика могут попадать в пищу и наносить вред организму человека.

3. Эмалированная посуда

Со временем на покрытии такой посуды могут появляться трещины, частички покрытия могут отпадать и попадать в пищу во время приготовления.

Поэтому, как бы вам не нравилась та или иная эмалированная кастрюля, стоит ее заменить, если вы обнаружили повреждения на ее поверхности.

4. Полотенца

Есть разные способы, как продлить жизнь кухонным полотенцам – например, стирать их специальными средствами. Но такие вещи всё равно изнашиваются довольно быстро. Ведь они постоянно контактируют с агрессивными для ткани веществами – жирами, кислотами, различными химическими средствами и тому подобным.

Со временем кухонные полотенца теряют свои свойства и начинают плохо впитывать воду. Поэтому заменять их нужно довольно часто.

5. Кухонные губки

Традиционно считается, что кухонную губку стоит менять раз в неделю. Ведь из-за повышенной влажности, в которой она постоянно находится, внутри начинают размножаться различные бактерии и грибки.

Ученые после проведения исследований даже отмечали, что на грязной кухонной губке может быть больше микробов, чем на ободке унитаза. Поэтому игнорировать регулярную замену губок точно не стоит.

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