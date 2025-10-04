Британцы массово заливают жидкость для мытья посуды раковину: в чем причина

Вы узнаете:
Пищевые отходы из кухонных раковин — жир, масло, остатки еды — быстро накапливаются и мешают нормальному оттоку воды.
Однако есть простой и бюджетный способ справиться с проблемой без агрессивной химии: использовать обычное средство для мытья посуды, пишет express.co.
Эксперты компании Maintracts, специализирующейся на сантехнике, отмечают, что главные виновники засоров — это жир, масло и смазка (FOG). В горячем виде они кажутся безвредными, но, остывая в трубах, затвердевают, превращаясь в липкую массу, которая притягивает к себе остатки пищи и грязь. Со временем образуется прочный засор, особенно в наружных водостоках, которые дополнительно забиваются садовым мусором.
Как прочистить трубы средством для мытья посуды
- Закипятите воду и добавьте в нее щедрое количество жидкости для мытья посуды.
- Медленно залейте смесь в засорившийся сток.
- Горячая вода растопит жир, а мыло расщепит его, облегчая вымывание.
- При необходимости повторите процесс несколько раз.
Как предотвратить новые засоры
- Никогда не выливайте жир и масло в раковину.
- Перед мытьем протирайте тарелки и кастрюли от остатков пищи.
- Используйте сетчатые фильтры для улавливания твердых частиц.
- Установите жироуловитель, если готовите часто.
- Регулярно очищайте крышки и решетки водостоков от листьев и мусора.
Таким образом, простое средство для мытья посуды способно не только справиться с уже образовавшимся засором, но и стать эффективной профилактикой для ваших труб.
Об источнике: Express.co.uk
Express.co.uk - это британский новостной веб-сайт, связанный с газетой Daily Express, которая является одной из старейших таблоидных газет в Великобритании. Сайт принадлежит медиакомпании Reach PLC, которая также владеет другими популярными изданиями, такими как Daily Mirror и Daily Star.
