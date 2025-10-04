Британцы массово заливают жидкость для мытья посуды раковину: в чем причина

Простое средство для мытья посуды способно на многое.

https://glavred.info/lifehack/britancy-massovo-zalivayut-zhidkost-dlya-mytya-posudy-rakovinu-v-chem-prichina-10703720.html Ссылка скопирована

Британцы массово заливают жидкость для мытья посуды раковину / Коллаж Главред, фото: pixabay.com

Вы узнаете:

Как прочистить трубы средством для мытья посуды

Как предотвратить новые засоры

Пищевые отходы из кухонных раковин — жир, масло, остатки еды — быстро накапливаются и мешают нормальному оттоку воды.

Однако есть простой и бюджетный способ справиться с проблемой без агрессивной химии: использовать обычное средство для мытья посуды, пишет express.co.

видео дня

Эксперты компании Maintracts, специализирующейся на сантехнике, отмечают, что главные виновники засоров — это жир, масло и смазка (FOG). В горячем виде они кажутся безвредными, но, остывая в трубах, затвердевают, превращаясь в липкую массу, которая притягивает к себе остатки пищи и грязь. Со временем образуется прочный засор, особенно в наружных водостоках, которые дополнительно забиваются садовым мусором.

Как прочистить трубы средством для мытья посуды

Закипятите воду и добавьте в нее щедрое количество жидкости для мытья посуды.

Медленно залейте смесь в засорившийся сток.

Горячая вода растопит жир, а мыло расщепит его, облегчая вымывание.

При необходимости повторите процесс несколько раз.

Как очистить чайник от накипи лимонной кислотой / Инфографика Главред

Как предотвратить новые засоры

Никогда не выливайте жир и масло в раковину.

Перед мытьем протирайте тарелки и кастрюли от остатков пищи.

Используйте сетчатые фильтры для улавливания твердых частиц.

Установите жироуловитель, если готовите часто.

Регулярно очищайте крышки и решетки водостоков от листьев и мусора.

Таким образом, простое средство для мытья посуды способно не только справиться с уже образовавшимся засором, но и стать эффективной профилактикой для ваших труб.

Вам может быть интересно:

Об источнике: Express.co.uk Express.co.uk - это британский новостной веб-сайт, связанный с газетой Daily Express, которая является одной из старейших таблоидных газет в Великобритании. Сайт принадлежит медиакомпании Reach PLC, которая также владеет другими популярными изданиями, такими как Daily Mirror и Daily Star.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред