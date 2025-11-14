Одна ошибка полностью портит вкус: повар рассказал, как правильно варить спагетти

Вы узнаете:
- Что надо добавить в кастрюлю перед варкой спагетти
- Сколько времени варятся спагетти
На первый взгляд сварить спагетти может даже ребенок. Но вопрос в том, что не у всех они получаются вкусно. А все потому, что многие не знают о важном нюансе.
Главред узнал, как правильно сварить спагетти, чтобы они не слипались. Об этом на своем YouTube-канале рассказал украинский шеф-повар Евгений Клопотенко.
От чего зависит вкус спагетти
Есть несколько факторов, которые влияют на то, как приготовятся спагетти. Самое главное - это выбрать правильную пасту, она должна быть из твердых сортов пшеницы. Также большинство людей ошибаются, когда подсаливают воду, в которой варятся спагетти, "на глаз".
Клопотенко говорит, что очень важно учитывать пропорции воды к соли. На один литр жидкости должно быть 10 граммов соли. Это и есть лайфхак, который гарантирует, что спагетти получатся вкусные.
"Приготовление пасты зависит не только от количества воды и качества пасты, а также от количества соли, которая будет в вашей кастрюле", - подчеркнул он.
Кроме этого повар советует добавлять в воду немного масла и варить спагетти не более семи минут. Еще одно важное правило - пасту не надо промывать. Так делали раньше, потому что макароны были низкого качества.
Смотрите видео о том, как правильно варить спагетти:
Читайте также:
- Как "спасти" холодильник и продукты во время отключения света: советы на миллион
- Как превратить картофельную кожуру в удобрение для растений: бабушкин лайфхак
- Женщина показала, как легко заточить терку: проще уже никуда
О персоне: Евгений Клопотенко
Клопотенко Евгений Викторович - украинский шеф-повар, ресторатор, общественный активист, блогер и телеведущий. Соучредитель ресторана "Сто лет назад вперед" (Киев) и бистро "Другие" (Львов), автор популярного в Украине кулинарного сайта klopotenko.com, пишет Википедия.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред