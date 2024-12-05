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Как не угробить газовый котел: почему он тухнет и хитрый способ решения проблем

Алексей Тесля
5 декабря 2024, 15:25
116
Почему постоянно тухнет газовый котел - что нужно сделать, чтобы не задувало газовый котел.
Газовый котел
Почему постоянно отключается газовый котел / Коллаж: Главред, фото: Pexels/Heiko Ruth, Pexels/Fatih Kılıç

Вы узнаете:

  • Что делать, если гаснет газовый котел
  • Почему постоянно тухнет газовый котел

Газовый котел за последнее время стал незаменимым источником тепловой энергии в различных целях. В основном, он предназначается для отопления дома, а также для нагрева воды.

Однако, как и любое другое устройство повышенной опасности, газовый котел нуждается в периодической профилактике и тщательном уходе профессионалов. Нередко, игнорирование регламентных работы может привести к его поломке, пишет Главред.

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Одной из наиболее частых проблем при использовании газового котла является его периодическое затухание.

Среди основных причин проблемы:

  • отсутствие тяги;
  • слабая подача газа;
  • недостаток воздуха в котельной.

Что делать, если гаснет газовый котел

Во-первых, и главное – при ремонте газового котла лучше обращаться к профессионалам во избежание опасных последствий. Однако есть несколько рекомендаций, которые могут помочь наладить его работу.

В случае отсутствия тяги в газовом котле — это может привести к тому, что он будет гаснуть. Справиться с проблемой может прочистка дымохода.

Однако если с тягой проблем нет, тогда причиной могут быть забитые каналы газового оборудования. С прочисткой каналов газового котла может устраниться проблема обратной тяги.

Что сделать, чтобы не задувало газовый котел

Если причина проблемы затухания газового котла – воздействие ветра, действенным способом ее устранения может быть увеличение высоты наружной части дымовой трубы. Однако предварительно следует провести точные расчеты размеров и количества необходимых материалов. Если вы решили нарастить трубу дымоотвода газового котла, стоит учитывать, что на исходную дымовую трубу рекомендуют надевать дополнительные трубы не меньше, чем на ½ диаметра.

Почему постоянно тухнет газовый котел

В условиях перманентных отключений электроснабжения, есть опасность частых перепадов напряжения в сети. Поэтому рекомендуется установить стабилизатор, который поможет корректной работе.

Причины поломок газовых энергозависимых котлов:

  • неполадки в работе автоматики;
  • перебои с подачей электричества;
  • поломки циркуляционного насоса;
  • загрязнения электрода ионизации.

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Что известно о бойлерах

Бойлер (англ. boiler - "котел, кипятильник") - теплообменный аппарат для подогрева воды паром или горячей водой в системах теплоснабжения и горячего водоснабжения, например при тепловом воздействии на нефтяную залежь. Бойлер может быть встроенным в котел или стоять отдельно, сообщает Википедия.

Бойлеры применяют на теплоэлектроцентралях для нагревания воды до 150 °C, которую используют для теплофикации.

Бытовой бойлер подогревает воду до температуры выше комфортной для использования в быту, поэтому обеспечивает больше теплой воды, чем его объем. Объем воды на выходе, кроме объема горячей воды из бойлера, включает объем холодной воды из системы водоснабжения, которая снижает температуру воды на выходе смесителя до приемлемой. Объем холодной воды можно определить, если разделить разницу между температурой воды в бойлере и на выходе на разницу между температурой холодной воды и воды на выходе и умножить результат деления на объем бойлера.

Для нагрева воды может использоваться электроэнергия или энергия сгорания топлива. В бытовом смысле бойлером называют водонагреватели накопительного типа, в которых постоянно сохраняется рабочий объем нагретой воды. Устройства накопительного типа требуют меньшей мощности источников энергии, поскольку нагрев происходит в течение долгого времени. В Украине широко распространены электрические и твердотопливные бойлеры, накопительные нагреватели на природном газе используются значительно реже.

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