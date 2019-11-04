Ходячие мертвецы 10 сезон: что было в 5 серии 03-11-2019

Ходячие мертвецы 10 сезон 5 серия - обзор / АМС

Новая 5 серия 10 сезона Ходячие мертвецы Как всегда бывает, вышла 4 ноября. Серия посвящена Королю Иезекиилю и Нигану. Несмотря на то, что с другими героями сюжет не стоит на месте - все внимание приковывают эти двое.

Кроме того, нам раскрывают реальные планы Шепчущихся на выживших и что на самом деле происходит в их стане. Серия проходит под знаком общих метаморфоз на всех сюжетных линиях.

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В пятой серии Ниган неожиданно встречает Олдена - одного из молодых парней из Александрии, который восхищается прошлым Нигана, и совершенно не понимает ни суть идеологии Спасителей, ни конфликта с Риком, но проявляет крайний уровень тупости и садизма. Он притащил старую косуху Нигана и его биту с проволкой, от которой Ниган отказывается.

Они идут короткое время, пока не встречают семью из матери и сына. Ниган их спасает, а Олден предлагает их убить. Ниган, которого давно достала предыдущая жизнь отсылает прочь юнца, заботится о новых знакомых и пытается отвести их в Александрию. Целая встреча потрачена на то, как он рассказывает мальчику про самолеты, бейсбол, драки в барах, игры и все прелести, которых он лишен, так как родился после апокалипсиса. Нам ясно дали понять, что за 6 лет Ниган поменялся. Но пока он отошел буквально на час, Олден возвращается и убивает и мать и мальчика. Ниган приходит в шок, от такой жестокости, и всего пару раз стукает парня - но этого достаточно для смерти.

Ходячие мертвецы 10 сезон / АМС

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Тем временем, Король Иезекииль, который пытается возродить королевство и помогает соседям рассказывает Сиддику, что у него онкология - начались проблемы со щитовидкой, что в их семье наследственное.Он запрещает кому-либо рассказывать, и отказывается что-либо делать. Расстроенный, когда Сиддик вызывает Кэрол, Иезекииль отказывается с ней говорить, и прерывает связь.

Конни, Магна и Дэрил отправляются на поиски Келли, которая пошла на охоту, и пропала. Оказывается, у нее усугубились проблемы со слухом, и она едва отбиласть от зомби. Или нет. Тем не менее, женщины раскрывают Дэрилу правду - в течении годов они крали припасы у общины, чтобы быть готовыми куда-то двинуться, если что. Его упрашивают ничего не говорить общине, и он соглашается. Так что пришлых незнакомцев Дэрил согласен защищать с большим удовольствием за преступление, чем Лидию, которую пытались изнасиловать и Нигана, который ей помог.

А Шепчущие в это время отравляют ручей - Гамма убила зомби и распорола ему живот выше по течению, так что почти точно у выживших начнутся болезни и общие проблемы. Альфа объясняет, что не напускает сразу всю толпу зомби на них, а наносит точечные удары, которые не просто ослабят людей, а как лавина, просто сметут их.

Мишон тем временем и сама приходит к этому умозаключению, и спеших донести свою мысль старейшинам всех поселений.

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Ходячие мертвецы 10 сезон 5 серия смотреть онлайн трейлер:

В конце Ниган ночью добирается на территорию Шепчущихся, шумя, чтобы привлечь внимание. Когда выходят поодинокие стражи, он начинает их бить, ожидая, когда появятся живые - к нему выходит сам Бета, и кажется, Ниган решил сделать единственное, что он может в сложившейся ситуации.