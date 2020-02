Спираль: дата выхода и трейлер перезапуска Пилы

Пила 9 Спираль / скриншот

Новый фильм - Спираль с Крисом Роком и Сэмюэлом Джексоном выходит на экраны 14 мая. Это будет перезапуск Пилы, какой мы ее знаем.

По сюжету, трое полицейских работают над необычным делом, которое объединяет серию ужасных и жестоких убийств, совершенных с особой жестокостью, а иногда, похожие на самоубийства.

В оригинале фильм получил название Spiral: From the Book of Saw, в прокат он выходит под названием "Пила: Спираль".

Пила Спираль 2020 смотреть онлайн трейлер:

