Спираль: дата выхода и трейлер перезапуска Пилы

Создатели показали трейлер и назвали дату выхода нового фильма Спираль, который станет перезапуском серии фильмов Пила.
Новый фильм - Спираль с Крисом Роком и Сэмюэлом Джексоном выходит на экраны 14 мая. Это будет перезапуск Пилы, какой мы ее знаем.
По сюжету, трое полицейских работают над необычным делом, которое объединяет серию ужасных и жестоких убийств, совершенных с особой жестокостью, а иногда, похожие на самоубийства.
В оригинале фильм получил название Spiral: From the Book of Saw, в прокат он выходит под названием "Пила: Спираль".
Пила Спираль 2020 смотреть онлайн трейлер:
Ранее назвали список актеров и сюжет нового фильма Спираль.