Дмитрий Комаров в новом сезоне 'Мир наизнанку. Украина' покажет эксклюзивные кадры борьбы за украинское небо

"Мир наизнанку. Украина" - новый сезон/ коллаж: Главред, фото: instagram.com, Дмитрий Комаров

В новом сезоне самый опытный путешественник страны будет открывать Украину такой, какой мы часто ее не видим. Дмитрий Комаров продолжает поиски формулы силы украинцев. Интересные эксперименты, новые открытия и авторский стиль журналиста - это то, без чего "Мир наизнанку" невозможен. Как и без эксклюзивных репортажей.

Так, в новом сезоне впервые в "Мире наизнанку" покажут эвакуационный поезд - тот самый спасательный рейс, о котором много известно, но его никогда не показывали раньше. Также Дмитрий Комаров покажет, как работает харьковский метрополитен изнутри - место, где жизнь продолжается даже во время обстрелов и которое стало едва ли не самым надежным укрытием харьковчан в последние годы. Там журналист проведет смелые эксперименты, на которые решится не каждый. Например, Дмитрий покажет, как выжить в случае падения на рельсы. Также в выпусках журналист познакомится с настоящими долгожителями Украины и на собственном опыте узнает, как продлить жизнь и можно ли повлиять на свой биологический возраст.

Новый сезон "Мир наизнанку. Украина" / фото: пресс-служба 1+1 Украина

Но самый большой эксклюзив ждет зрителей уже в первом выпуске. Он будет посвящен тем, без кого украинцы не представляют ни одного дня сегодня, - охранникам неба или силам противовоздушной обороны. Мы живем в реальности, где сигнал сирены стал частью повседневной жизни. Только за 2024 год враг выпустил в направлении Украины почти 8 тысяч дронов-камикадзе. Но как выглядит эта борьба вблизи - прямо с вертолета, собирающего шахеты, или с командного пункта, где происходит координация действий? Кто те люди, которые ежедневно выходят защищать украинское небо? То, что раньше оставалось за кулисами официальных сводок, впервые это покажут в "Мире наизнанку".

Новый сезон "Мир наизнанку. Украина" / фото: пресс-служба 1+1 Украина

Живые репортажи во время реальной боевой работы, комментарии военного командования, истории тех, кто сбивает шахеты и ракет - все это уже в первых выпусках.

"Мы привыкли к сигналам тревоги и массированным атакам. Мы всегда надеемся на надежную работу ПВО, на утро мы смотрим официальные сводки и живем дальше. Но после этого репортажа я в утренних цифрах уже вижу не просто статистику, а истории тех, кто создает нам этот щит и защищает нас. За каждой сбитой ракетой или шахедом стоят конкретные люди. Теперь каждый раз после массированных атак я вспоминаю этих ребят и пишу им смс "Как вы?"",- рассказал Дмитрий Комаров.

Все съемки осуществлены с соблюдением требований безопасности и согласованием с военным командованием. Во время работы над проектом не разглашалась никакая информация, которая могла бы повредить обороне или раскрыть местоположение сил ПВО.

Новый сезон "Мир наизнанку. Украина" / фото: пресс-служба 1+1 Украина

Реально ли создать ПВО, которая будет эффективной на все 100%? Зрители узнают уже в первых выпусках сезона. Не пропустите премьеру нового сезона "Мир наизнанку. Украина" уже в эту пятницу в 18:00 на "1+1 Украина".

