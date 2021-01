Умерла Мира Фурлан - звезда легендарного Вавилона-5

Мира Фурлан / кадр из сериала Остаться в живых

Американская актриса кино и сериалов родом из Югославии, Мира Фурлан умерла на 66-м году жизни

Она тяжело болела перед смертью. О смерти сообщили ее представители через аккаунт страницу звезды в твиттере.

"09/07/1955 - 20/01/2021" - говорится в сообщении. Кроме того, к посту добавили ее старое фото и одну из цитат.

Джозеф Майкл Стражински, который снимал сериал Вавилон-5, рассказал, что члены команды знали об ухудшающемся здоровье Миры Фурлан, но надеялись на лучшее.

"Это ночь великой печали, потому что наша подруга и товарищ ушла по дороге, по которой мы не можем добраться до нее. Но, как и во всем, со временем мы ее догоним, и я верю, что у нее будет много историй, которые она нам расскажет, и много новых ролей, которыми она поделится со вселенной" , - трогательно пишет он.

За годы карьеры актриса сыграла десятки ролей в театре и кино, при этом самыми крупными и успешными проектами с ее участием стал сериалы Вавилон-5. В 1998 году Фурлан выпустила музыкальный альбом Songs From Movies That Have Never Been Made.

Le Cinema & Mira Furlan - Wonderful World - слушать песню:

Мира Фурлан сыграла в сериале Остаться в живых. Кроме того, она также играла в сериалах Морская полиция: Спецотдел, Крадущийся в ночи, Аисты вернутся и фильмах Цирк "Колумбия", Турне и Рожденный дважды.

Мира Фурлан - Фильмография

1977 - Пересеки речку, если сможешь (Prijeđi rijeku ako možeš)

1979 - Журналист (Novinar)

1981 - Непокорённый город (Nepokoreni grad) - Зденка

1981 - Маленький большой город (Velo misto) - Кати

1982 - Smogovci - Мира

1982 - Циклоп (Kiklop) - Энка

1983 - Pismo-glava - Финка

1984 - Zadarski memento

1984 - В челюстях жизни (U raljama života) - Марианна

1985 - Для счастья нужны трое (Za sreću je potrebno troje) - Зденка Робик

1985 - Папа в командировке (Otac na službenom putu) - Анкика Видмар

1985 - Чао, инспектор (Ćao inspektore) - Ружа

1985 - Horvatov izbor - Ева

1985 - To nije moj život, to je samo privremeno

1986 - Od zlata jabuka - Миряна

1986 - Priče iz fabrike

1986 - Красота порока (Lepota poroka) - Яглика

1987 - Любовь Бланки Колак (Ljubezni Blanke Kolak) - Бланка

1987 - Dom Bergmanovih - Лаура

1987 - Vuk Karadžić - Петрия

1987 - Osuđeni - Мира

1987 - El Camino del sur - Бэсси

1987 - Spadijer - jedan život - Здравка

1988 - Братья по матери (Braća po materi) - Вранка

1988 - Фильм без имени (Za sada bez dobrog naslova) - Актриса

1988 - Špijun na štiklama - Весна Логан

1989 - Бункер Палас-Отеля (Bunker Palace Hotel) - Мирна

1989 - Drugarica ministarka - Зденка

1989 - Poltron - Милена Крталич

1989 - Bolji život - Финка Пашалич

1990 - Молчаливый порох (Gluvi barut) - Яня

1990 - Tuđinac 1990 - Bolji život 2 - Финка Пашалич

1990 - Стела (Stela) - Лусия

1991 - Милое видео (Vita jela, zelen bor) - Йованка

1991 - Sarajevske priče - Милена Газивода

1993 - Вавилон-5: Встречи (Babylon 5: The Gathering) - Деленн

1994-1998 Вавилон-5 (Babylon 5) - Деленн

1995 - Моя Антония (My Antonia) - Мисс Шимерда

1998 - Вавилон-5: Третье пространство (Babylon 5: Thirdspace) - Деленн

1998 - Вавилон-5: В начале (Babylon 5: In the Beginning) - Деленн

2001 - Шина (Sheena) - Йока Ланеш

2004 - Дыши глубоко (Diši duboko) - Лила

2004-2010 Остаться в живых (Lost) - Даниэль Руссо

2006 - Ночной охотник (Night Stalker) - Марлин Шилдс

2007 - Извинение (Apology) - Жаклин Стейтман

2008 - Турне (Turneja) - Соня

2008 - Аисты вернутся (Vratice se rode) - Ягода

2010 - Цирк Колумбия (Cirkus Columbia) - Люция

2012 - Рождённый дважды (Venuto al mondo) - Велида

2015-2017 - И немного волшебства (Just add Magic)