Умерла Мира Фурлан - звезда легендарного Вавилона-5

Хорватская актриса и певица Мира Фурлан умерла после продолжительной болезни в 65 лет.
Американская актриса кино и сериалов родом из Югославии, Мира Фурлан умерла на 66-м году жизни
Она тяжело болела перед смертью. О смерти сообщили ее представители через аккаунт страницу звезды в твиттере.
"09/07/1955 - 20/01/2021" - говорится в сообщении. Кроме того, к посту добавили ее старое фото и одну из цитат.
Джозеф Майкл Стражински, который снимал сериал Вавилон-5, рассказал, что члены команды знали об ухудшающемся здоровье Миры Фурлан, но надеялись на лучшее.
"Это ночь великой печали, потому что наша подруга и товарищ ушла по дороге, по которой мы не можем добраться до нее. Но, как и во всем, со временем мы ее догоним, и я верю, что у нее будет много историй, которые она нам расскажет, и много новых ролей, которыми она поделится со вселенной" , - трогательно пишет он.
За годы карьеры актриса сыграла десятки ролей в театре и кино, при этом самыми крупными и успешными проектами с ее участием стал сериалы Вавилон-5. В 1998 году Фурлан выпустила музыкальный альбом Songs From Movies That Have Never Been Made.
Le Cinema & Mira Furlan - Wonderful World - слушать песню:
Мира Фурлан сыграла в сериале Остаться в живых. Кроме того, она также играла в сериалах Морская полиция: Спецотдел, Крадущийся в ночи, Аисты вернутся и фильмах Цирк "Колумбия", Турне и Рожденный дважды.
Мира Фурлан - Фильмография
1977 - Пересеки речку, если сможешь (Prijeđi rijeku ako možeš)
1979 - Журналист (Novinar)
1981 - Непокорённый город (Nepokoreni grad) - Зденка
1981 - Маленький большой город (Velo misto) - Кати
1982 - Smogovci - Мира
1982 - Циклоп (Kiklop) - Энка
1983 - Pismo-glava - Финка
1984 - Zadarski memento
1984 - В челюстях жизни (U raljama života) - Марианна
1985 - Для счастья нужны трое (Za sreću je potrebno troje) - Зденка Робик
1985 - Папа в командировке (Otac na službenom putu) - Анкика Видмар
1985 - Чао, инспектор (Ćao inspektore) - Ружа
1985 - Horvatov izbor - Ева
1985 - To nije moj život, to je samo privremeno
1986 - Od zlata jabuka - Миряна
1986 - Priče iz fabrike
1986 - Красота порока (Lepota poroka) - Яглика
1987 - Любовь Бланки Колак (Ljubezni Blanke Kolak) - Бланка
1987 - Dom Bergmanovih - Лаура
1987 - Vuk Karadžić - Петрия
1987 - Osuđeni - Мира
1987 - El Camino del sur - Бэсси
1987 - Spadijer - jedan život - Здравка
1988 - Братья по матери (Braća po materi) - Вранка
1988 - Фильм без имени (Za sada bez dobrog naslova) - Актриса
1988 - Špijun na štiklama - Весна Логан
1989 - Бункер Палас-Отеля (Bunker Palace Hotel) - Мирна
1989 - Drugarica ministarka - Зденка
1989 - Poltron - Милена Крталич
1989 - Bolji život - Финка Пашалич
1990 - Молчаливый порох (Gluvi barut) - Яня
1990 - Tuđinac 1990 - Bolji život 2 - Финка Пашалич
1990 - Стела (Stela) - Лусия
1991 - Милое видео (Vita jela, zelen bor) - Йованка
1991 - Sarajevske priče - Милена Газивода
1993 - Вавилон-5: Встречи (Babylon 5: The Gathering) - Деленн
1994-1998 Вавилон-5 (Babylon 5) - Деленн
1995 - Моя Антония (My Antonia) - Мисс Шимерда
1998 - Вавилон-5: Третье пространство (Babylon 5: Thirdspace) - Деленн
1998 - Вавилон-5: В начале (Babylon 5: In the Beginning) - Деленн
2001 - Шина (Sheena) - Йока Ланеш
2004 - Дыши глубоко (Diši duboko) - Лила
2004-2010 Остаться в живых (Lost) - Даниэль Руссо
2006 - Ночной охотник (Night Stalker) - Марлин Шилдс
2007 - Извинение (Apology) - Жаклин Стейтман
2008 - Турне (Turneja) - Соня
2008 - Аисты вернутся (Vratice se rode) - Ягода
2010 - Цирк Колумбия (Cirkus Columbia) - Люция
2012 - Рождённый дважды (Venuto al mondo) - Велида
2015-2017 - И немного волшебства (Just add Magic)