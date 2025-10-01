Невероятный прорыв в медицине: ученые изобрели костный "суперклей"

Новая разработка, получившая название Bone-02, может кардинально изменить подход к лечению травм.

https://glavred.info/nauka/neveroyatnyy-proryv-v-medicine-uchenye-izobreli-kostnyy-superkley-10702808.html Ссылка скопирована

Найден способ сращивания костей / Коллаж Главред, фото Pexels/Tima Miroshnichenko, Pexels/cottonbro studio

Вы узнаете:

Новая разработка меняет подход к лечению переломов

Вдохновение для создания клея учёные почерпнули из природы

Китайские учёные заявили о создании уникального костного "суперклея", который способен значительно ускорить процесс заживления переломов — с нескольких месяцев до всего нескольких минут.

Как сообщает Oddity Central, традиционное лечение переломов костей обычно занимает долгие месяцы и требует сложных хирургических вмешательств. Однако новая разработка, получившая название Bone-02, может кардинально изменить подход к лечению подобных травм.

видео дня

Исследователи из Чжэцзянского университета в Ханчжоу уже успешно применили этот инновационный клей в более чем 150 тестовых случаях. По словам ортопеда Лина Сяньфэна из больницы имени сэра Рун Рун Шоу, Bone-02 вводится посредством одной инъекции и буквально за три минуты склеивает сломанные костные фрагменты.

Вдохновение для создания клея учёные почерпнули из природы — точнее, из морской жизни. Их заинтересовала способность устриц крепко удерживаться на подводных поверхностях благодаря прочному биологическому клею, устойчивому к влаге, солёной воде и постоянному движению. Используя этот природный механизм как основу, специалисты разработали синтетический аналог — Bone-02.

Одним из ярких примеров его применения стал случай пациента с переломом запястья. Вместо традиционной операции с установкой металлических элементов, потребовавших бы повторного вмешательства в будущем, пациенту сделали инъекцию клея через небольшой надрез. Уже через три минуты кость была зафиксирована, а через три месяца — полностью срослась без осложнений.

Помимо скорости действия, у Bone-02 есть ещё одно важное преимущество — он полностью рассасывается в организме, что исключает необходимость его удаления и снижает риск инфицирования.

Разработка уже получила патенты как в Китае, так и за рубежом. Однако для её широкого применения в медицинской практике потребуется проведение дополнительных клинических испытаний, которые подтвердят безопасность и эффективность средства.

Прорыв в медицине: что говорят ученые

Учёные выяснили, что регулярное использование специальных глазных капель в течение дня может значительно улучшить способность видеть вблизи и в некоторых случаях даже заменить ношение очков. Согласно результатам исследования, капли позволяют улучшить зрение на 2–3 строки при тестировании по таблице Егера — и всё это без корректирующих линз.

Ранее сообщалось о том, почему нельзя принимать душ сразу после еды. Рекомендуется подождать 30-60 минут после еды перед приемом душа.

Напомним, ранее Главред писал о том, сколько шагов в день нужно ходить для здоровья. Исследователи добавили, что даже небольшое количество шагов может помочь снизить риски для здоровья.

Больше новостей:

Об источнике: Oddity Central Oddity Central - издание, публикующее новости о странных событиях, уникальных туристических направлениях, странных изобретениях, странных персонажах или странном искусстве.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред