Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Научные факты

Невероятный прорыв в медицине: ученые изобрели костный "суперклей"

Алексей Тесля
1 октября 2025, 04:55
19
Новая разработка, получившая название Bone-02, может кардинально изменить подход к лечению травм.
перелом
Найден способ сращивания костей / Коллаж Главред, фото Pexels/Tima Miroshnichenko, Pexels/cottonbro studio

Вы узнаете:

  • Новая разработка меняет подход к лечению переломов
  • Вдохновение для создания клея учёные почерпнули из природы

Китайские учёные заявили о создании уникального костного "суперклея", который способен значительно ускорить процесс заживления переломов — с нескольких месяцев до всего нескольких минут.

Как сообщает Oddity Central, традиционное лечение переломов костей обычно занимает долгие месяцы и требует сложных хирургических вмешательств. Однако новая разработка, получившая название Bone-02, может кардинально изменить подход к лечению подобных травм.

видео дня

Исследователи из Чжэцзянского университета в Ханчжоу уже успешно применили этот инновационный клей в более чем 150 тестовых случаях. По словам ортопеда Лина Сяньфэна из больницы имени сэра Рун Рун Шоу, Bone-02 вводится посредством одной инъекции и буквально за три минуты склеивает сломанные костные фрагменты.

Вдохновение для создания клея учёные почерпнули из природы — точнее, из морской жизни. Их заинтересовала способность устриц крепко удерживаться на подводных поверхностях благодаря прочному биологическому клею, устойчивому к влаге, солёной воде и постоянному движению. Используя этот природный механизм как основу, специалисты разработали синтетический аналог — Bone-02.

Одним из ярких примеров его применения стал случай пациента с переломом запястья. Вместо традиционной операции с установкой металлических элементов, потребовавших бы повторного вмешательства в будущем, пациенту сделали инъекцию клея через небольшой надрез. Уже через три минуты кость была зафиксирована, а через три месяца — полностью срослась без осложнений.

Помимо скорости действия, у Bone-02 есть ещё одно важное преимущество — он полностью рассасывается в организме, что исключает необходимость его удаления и снижает риск инфицирования.

Разработка уже получила патенты как в Китае, так и за рубежом. Однако для её широкого применения в медицинской практике потребуется проведение дополнительных клинических испытаний, которые подтвердят безопасность и эффективность средства.

Прорыв в медицине: что говорят ученые

Учёные выяснили, что регулярное использование специальных глазных капель в течение дня может значительно улучшить способность видеть вблизи и в некоторых случаях даже заменить ношение очков. Согласно результатам исследования, капли позволяют улучшить зрение на 2–3 строки при тестировании по таблице Егера — и всё это без корректирующих линз.

Ранее сообщалось о том, почему нельзя принимать душ сразу после еды. Рекомендуется подождать 30-60 минут после еды перед приемом душа.

Напомним, ранее Главред писал о том, сколько шагов в день нужно ходить для здоровья. Исследователи добавили, что даже небольшое количество шагов может помочь снизить риски для здоровья.

Больше новостей:

Об источнике: Oddity Central

Oddity Central - издание, публикующее новости о странных событиях, уникальных туристических направлениях, странных изобретениях, странных персонажах или странном искусстве.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

наука
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Оккупанты пытались прорвать оборону: в Генштабе сообщили последние новости с фронта

Оккупанты пытались прорвать оборону: в Генштабе сообщили последние новости с фронта

01:48Фронт
Стихия красного уровня в Одессе: детали, последствия и что прогнозируют на 1 октября

Стихия красного уровня в Одессе: детали, последствия и что прогнозируют на 1 октября

00:54Украина
"Угроза абсолютно для всех": украинцев предупредили о критической ситуации на ЗАЭС

"Угроза абсолютно для всех": украинцев предупредили о критической ситуации на ЗАЭС

21:27Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Становится тревожно: в России начали говорить о выходе из войны против Украины

Становится тревожно: в России начали говорить о выходе из войны против Украины

Максим Галкин снял обручальное кольцо и сделал заявление — что произошло

Максим Галкин снял обручальное кольцо и сделал заявление — что произошло

Гороскоп Таро на завтра 1 октября: Овнам - новый поворот, Девам - решать

Гороскоп Таро на завтра 1 октября: Овнам - новый поворот, Девам - решать

Китайский гороскоп на завтра 1 октября: Драконам - ошибки, Петухам - конфликты

Китайский гороскоп на завтра 1 октября: Драконам - ошибки, Петухам - конфликты

Где три различия между женщинами с собачкой: самая сложная загадка на проверку внимательности

Где три различия между женщинами с собачкой: самая сложная загадка на проверку внимательности

Последние новости

06:10

О Томагавках для Украины: США начали гибридную войну чужими руками

06:00

Обхитрила всех: Алла Пугачева обкрутила РФ по полной

05:43

Гороскоп на завтра 2 октября: Львам - сюрприз, Весам - большое счастье

05:24

От магазинного не отличить: как приготовить дома ванильный сахар

04:55

Невероятный прорыв в медицине: ученые изобрели костный "суперклей"

Заморозки и сильные дожди накроют Украину: какой будет погода в октябреЗаморозки и сильные дожди накроют Украину: какой будет погода в октябре
04:30

Время изобилия: четыре знака зодиака получат послание от Вселенной 1 октября

03:28

Кому упадут на голову деньги в октябре: астрологи назвали три знака зодиака

03:09

Почему коты расширяют зрачки - сигнал, который нельзя игнорировать

03:00

Тест на IQ: найдите 3 отличия на картинке ученика с книгой за 49 секунд

Реклама
02:17

Когда выключаются камеры: принц Уильям и Кейт Миддлтон резко изменили поведение

01:48

Оккупанты пытались прорвать оборону: в Генштабе сообщили последние новости с фронта

01:30

От прежней Памелы не осталось и следа: Андерсон публично отказалась от своего прошлого

00:54

Стихия красного уровня в Одессе: детали, последствия и что прогнозируют на 1 октября

30 сентября, вторник
23:49

Сигнал пульта ослабевает - простой лайфхак, чтобы машина откликнулась

23:06

Популярная певица рассказала, как Никитин переживает второй развод с Горбачевой

22:50

Почему УЕФА отложил решение по Израилю и при чем тут Трамп: СМИ раскрыли детали

22:48

Украинцев предупредили об уменьшении пенсионных выплат: кого коснется

21:55

"Поведение истерички": путинистка Долина опозорилась на похоронах КеосаянаВидео

21:51

Об отбеливателе можно забыть: люди массово чистят унитаз одним средствомВидео

21:50

Цинично ударили по мирным: почему атаковавшие Днепр "Шахеды" были не простыми

Реклама
21:27

"Угроза абсолютно для всех": украинцев предупредили о критической ситуации на ЗАЭС

21:20

Тоня объявилась: московская дочь Сумской поздравила своего отца из Киева

21:16

"Открыло Путину путь": Трамп назвал причину вторжения России в Украину

20:53

Их харизма сводит с ума - в какие даты рождаются люди с особым шармом

20:47

Дни для посадок и работ в саду и огороде: лунный календарь октября 2025 годаВидео

20:30

Как быстро заснуть и получить лучший ночной сон - ученые раскрыли секрет

20:26

Дальнобойные артсистемы КНДР взлетели на воздух: детали мощного удара ВСУВидео

20:03

Как почистить ведро маслят за 15 минут - женщина поделилась проверенным способомВидео

19:35

"Зеленка" стала ловушкой: бойцы ВСУ провели дерзкую операцию на одном из направлений

19:21

"Свист и взрывы, кого-то ранило": очевидцы назвали цели удара РФ по ДнепруВидео

19:13

Фаршированный перец по абсолютно новому рецепту - не устоит никтоВидео

19:10

Как РФ проиграла "битву" за Молдовумнение

19:05

Ключевой овощ продают за копейки - цены упали до минимума за последние три года

18:36

Десятки людей ранены, есть погибший: Зеленский обратился к миру после удара по Днепру

18:27

"Тупой человек": Трамп высмеял Медведева и его "ядерные" угрозы

18:24

Наводнение в Одессе: дороги затоплены "озерами", общественный транспорт стоитФотоВидео

17:52

"Думала, что это конец света": Мадонна заговорила о самоубийстве

17:50

Трамп ответил на ядерные угрозы России и обозвал Медведева - что он сказал о войнеВидео

17:43

Доллар "рухнул" после бешеного скачка: появился новый курс валют

17:42

Почему женщины не могут быть священниками - объяснение церквиВидео

Реклама
17:30

Сибига предупредил Будапешт о жестком ответе на враждебные шаги: в чем причина

17:26

Мигом исчезнет из миски: рецепт бюджетного салата из свеклы

17:25

"Это абсурд": известная актриса Эмма Уотсон поссорилась с автором "Гарри Поттера"

16:55

"Становлюсь старше": Светлана Билоножко вынуждена есть в пять раз меньше

16:41

На Закарпатье его слышно отовсюду - что на самом деле означает слово "йо"Видео

16:36

"Россию нужно "мочить в сортире": прогноз резкого изменения позиции Трампа

16:29

Трамп хочет обвалить цены на нефть, чтобы закончить войну: эксперт оценил идею США

16:29

РФ нанесла массированный удар по Харькову и Днепру - гремят взрывы, есть прилетыВидео

16:06

Замахнулся на борщ и Киев: путинист Газманов разъярил украинцев выходкойВидео

16:01

Какой будет зима в Украине: появился ошеломляющий прогноз

Новости Украины
Новости КиеваПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаТелеграм новости Украины
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025Гороскоп Таро
Новости шоу бизнеса
ПотапСофия РотаруОльга СумскаяАни ЛоракФилипп КиркоровКейт МиддлтонЕлена ЗеленскаяАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий Козловский
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Экономика
ТарифыКурс валютЦены на продуктыДенежная помощь
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Рецепты
НапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять