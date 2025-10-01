Невероятный прорыв в медицине: ученые изобрели костный "суперклей"

Вы узнаете:
- Новая разработка меняет подход к лечению переломов
- Вдохновение для создания клея учёные почерпнули из природы
Китайские учёные заявили о создании уникального костного "суперклея", который способен значительно ускорить процесс заживления переломов — с нескольких месяцев до всего нескольких минут.
Как сообщает Oddity Central, традиционное лечение переломов костей обычно занимает долгие месяцы и требует сложных хирургических вмешательств. Однако новая разработка, получившая название Bone-02, может кардинально изменить подход к лечению подобных травм.
Исследователи из Чжэцзянского университета в Ханчжоу уже успешно применили этот инновационный клей в более чем 150 тестовых случаях. По словам ортопеда Лина Сяньфэна из больницы имени сэра Рун Рун Шоу, Bone-02 вводится посредством одной инъекции и буквально за три минуты склеивает сломанные костные фрагменты.
Вдохновение для создания клея учёные почерпнули из природы — точнее, из морской жизни. Их заинтересовала способность устриц крепко удерживаться на подводных поверхностях благодаря прочному биологическому клею, устойчивому к влаге, солёной воде и постоянному движению. Используя этот природный механизм как основу, специалисты разработали синтетический аналог — Bone-02.
Одним из ярких примеров его применения стал случай пациента с переломом запястья. Вместо традиционной операции с установкой металлических элементов, потребовавших бы повторного вмешательства в будущем, пациенту сделали инъекцию клея через небольшой надрез. Уже через три минуты кость была зафиксирована, а через три месяца — полностью срослась без осложнений.
Помимо скорости действия, у Bone-02 есть ещё одно важное преимущество — он полностью рассасывается в организме, что исключает необходимость его удаления и снижает риск инфицирования.
Разработка уже получила патенты как в Китае, так и за рубежом. Однако для её широкого применения в медицинской практике потребуется проведение дополнительных клинических испытаний, которые подтвердят безопасность и эффективность средства.
Прорыв в медицине: что говорят ученые
Об источнике: Oddity Central
Oddity Central - издание, публикующее новости о странных событиях, уникальных туристических направлениях, странных изобретениях, странных персонажах или странном искусстве.
