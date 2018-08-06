Вся власть пролетариату, кухаркам и ватникам

Михеил Саакашвили, политик из зарубежного подполья, из тропических лесов выдвинул новую грандиозную идею - собрать 3 миллиона подписей, и провести всеукраинский референдум за "прямую демократию". То есть, теперь народ сам будет решать свою судьбу: не нравится генпрокурор - собрали 100 тысяч подписей, провели референдум по этому вопросу, и отправили Луценко в отставку. Не нравятся тарифы - провели референдум, и послали МВФ в пешее эротическое путешествие...

Читайте такжеС чего начать спасение Украины"Прямая демократия", по Михеилу, это такая волшебная таблетка, которая решит все наши проблемы. Очередной чудодейственный политический препарат, изобретённый в изгнании. В Киеве Саакашвили ратовал за импичмент, за обновление Рады с помощью 300 спартанцев, за программу "70 дней". А ещё не так давно строил свою партию, надеялся на "антикоррупционные форумы", рассчитывал на премьерское кресло, и даже всерьёз хотел добиться успеха в отдельно взятой Одесской области... Не вышло.

И теперь не выйдет. "Прямая демократия" не заработает. Не потому, что я этого не хочу, не потому, что мне не нравится Саакашвили. Нравится. Хочу. Но волшебных таблеток нет в природе.

В привычной для себя манере, Михеил зажигает оптимизмом, рисует радужные перспективы, однако ничего не говорит про то, как их достичь. Обещает "подробные инструкции" через неделю. Но уже сегодня можно сказать - никто не позволит. Ни Петя, ни Юля, ни Арсен Борисович. Такое "народовластие" не нужно ни одной из действующих, или рвущейся к власти политической группировок. Можно собрать хоть 5 миллионов подписей, но МВД не признает такой сбор законным, Рада не утвердит проведение референдума, не назначит дату, президент не подпишет ничего...

Читайте такжеПутин передал Украине ультиматумИ потом... Допустим - всё вышло. Проголосовали, приняли закон о прямой демократии, подписали, скрепили печатями... Появляется новый инструмент для манипуляций. Собрали подписи, провели референдум - прекратили войну. Провели референдум - запретили инакомыслие. Провели референдум - вступили в Таёжный союз... Невозможно? Фантастично?.. - При помощи олигархического телевизора возможно ещё и не то.

И, кстати, зачем нам тогда президент, правительство, депутаты, суд?.. Все важные вопросы в государстве теперь смогут решать кухарки, ватники и пролетариат - их большинство в любой стране. Их, а не учёных, политиков и солдат...

Представляете, если бы в Америке в годы борьбы с рабством решали бы этот вопрос на референдуме?.. Или в Британии вопрос войны и мира вынесли бы на референдум в тяжёлом 1940-м году?.. Или Ататюрк, вместо тог, чтобы вытаскивать Турцию за волосы из мрачного средневековья, предложил бы туркам на референдуме проголосовать за европейские законы, за права женщин, за светское государство?..

Ватники Крыма и плебеи Донбасса уже реализовали однажды "прямую демократию". Закончилось это войной.

Юрий Касьянов, волонтер