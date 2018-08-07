Нападение на Грузию - репетиция тотального зла

Виталий Портников

Публицист, журналист

7 августа 2018, 15:07

Российско-грузинская война привела к целой серии неправильных оценок ситуации всеми сторонами будущего мирового конфликта. В результате этого каскада ошибок Россия превратилась в дикого хищного зверя.

10 лет спустя после нападения России на Грузию трудно не заметить, что та война была генеральной репетицией к переходу Кремля к политике тотальной агрессии против цивилизованного мира, генерации конфликтов на постсоветском пространстве и попыткам уничтожения украинской государственности.

Принято считать, что эта "новая" Россия, Россия-чудище, появилась одновременно с "рокировкой" Владимира Путина и Дмитрия Медведева и возвращением Путина в Кремль. Однако война с Грузией произошла в самом начале президентства Дмитрия Медведева.

Тем не менее, на Западе еще долго говорили о России как о стране, в которой вот-вот начнётся "модернизация". Никаких санкций против России не было. Более того, хорошим тоном стало обвинять в том, что произошло, руководство Грузии, хотя все боевые действия велись на фактически оккупированной Россией территории этой многострадальной страны.

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Война с Грузией вовсе не была спонтанной реакцией Кремля на попытку администрации Михаила Саакашвили восстановить контроль над территорией Южной Осетии. Это была самая настоящая "гибридная" спецоперация. Президента Саакашвили поставили перед непростым выбором после серии провокаций со стороны оккупантов и их пособников.

Создавались ложные представления о возможной реакции Кремля и Белого дома. Словом, делалось все, чтобы эта война не просто началась, а чтобы она продемонстрировала возвращение России к роли "жандарма" для своих бывших колоний.

Важно было показать, что Кремль может "принуждать к миру", устраивать показательную порку суверенной страны, проводить этнические чистки - и оставаться безнаказанным. Бомбардировки грузинских городов, сожжённые грузинские села в Южной Осетии, отвратительная антигрузинская пропаганда российских медиа - все это должно было убедить мир в воскрешении гитлеровского Рейха со столицей в Москве. Но - не убедило.

Более того, даже украинское общественное мнение не спешило с поддержкой Грузии - считалось, что отношения с Россией, тем более энергетические отношения, важнее каких-то там грузинских территориальных проблем - тем более, что у нас такого не будет никогда. Президент Виктор Ющенко - один из немногих украинцев, оценивший уровень опасности для своей собственной страны - выглядел в этой своей реакции безнадежным маргиналом...

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Российско-грузинская война привела к целой серии неправильных оценок последствий ситуации всеми сторонами будущего мирового конфликта. Эти последствия неверно оценили не только на Западе или в Киеве, когда считали, что в Москве просто хотят сохранить статус-кво на постсоветском пространстве и потому не дали возможности восстановить территориальную целостность Грузии. Последствия неверно оценили и в Москве, когда решили что роль "жандарма" признана и теперь можно безнаказанно лезть в Украину.

В результате этого каскада ошибок Российское государство из маргинальной "бензоколонки" за эти годы превратилось в дикого хищного зверя, российское общество деградировало и оказалось неспособным не то чтобы предотвратить, а хотя бы заметить мутацию собственной страны и дело уже идёт не к кризису, а к самому настоящему "схлопыванию" с непредсказуемыми последствиями.

Но и для нас ситуация не намного лучше - нас втянули в территориальный конфликт, оккупировали часть территории, генерируют нестабильность. При этом аппетиты Кремля по генерированию нестабильности постсоветским пространством больше не ограничиваются, они везде - от США и Европы до Сирии и Центральноафриканской республики. Путинский режим превратился в классического "доктора Зло".

Если бы его потугам начали противостоять хотя бы десять лет тому назад, ничего этого просто бы не было.

Виталий Портников, журналист, для Espreso

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