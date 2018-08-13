Почему нет смысла призывать к бойкоту фильма о Василии Стусе

В Украине вспыхнул скандал вокруг сцены с Медведчуком в фильме о Стусе

«Если сцену с Медведчуком, который был одним из участников судилища над поэтом, не вернут в ленту – валим фильм! Если сцена будет доснята и зритель получит полную картину судилища, мы все пойдём на этот фильм», - так известный шоумен и волонтёр Сергей Притула обратился к 458 тысячам своим Facebook-подписчикам.

Он не одинок. Бойкотировать будущий фильм «Птах душі», экранизированной биографии убитого советской властью поэта Василя Стуса, призывала добрая половина обитателей соцсетей. Причина уже известна. 10 августа актёр Геннадий Попенко сообщил Facebook, что из фильма пропала сцена расправы над Стусом в суде. Причина – Виктор Медведчук, тогда – адвокат поэта, и, как уже известно, одновременно секретный сотрудник КГБ. Защитник сыграл на стороне судилища, признав вину своего подзащитного. В сценарии этот эпизод был. Со слов господина Попенко, в фильме её не будет, Медведчук надавил, и его испугались.

Читайте такжеОперация Медведчук, или Как Порошенко может выиграть выборыПрогрессивная общественность сутки совестила съёмочную группу, проклинала Медведчука, требовала вернуть эпизод и бойкотировать картину, если этого не случится. Вмешался премьер Гройсман, потребовав восстановить справедливость и историческую правду. Команда «Птаха душі» осознала, покаялась и поклялась важный эпизод доснять. Всё закончилось нашей победой.

И здесь начинается самое интересное. Точнее, начнётся оно весной 2019 года, когда фильм выйдет в прокат. Лично мне очень хочется, чтобы билет купили хотя бы те 458 тысяч сограждан, к которым обращается Сергей Притула. Касается это не только упомянутого фильма – от себя лично призываю сограждан ходить на украинское кино и голосовать гривней. Не потому, что это патриотично. В кино ходят потому, что ходят, простите за банальность. Если вам не понравился американский фильм, вы не поставите на походах в кинотеатр жирный крест, а купите билет на другой фильм в надежде, что этот понравится. К украинскому кино не только желателен, но и обязателен такой подход. Однако здесь от нашего желания ничего, увы, не зависит.

Опытный шоумен, собаку съевший в шоу-бизнесе, Сергей Притула, пока не понял того, чего не понимают менее подкованные и продвинутые украинцы. Самый успешный украинский фильм прошлого сезона – «Киборги», привлёк в кинотеатры больше 300 тысяч зрителей. А нас в Украине живёт более 40 миллионов. Выходит меньше одного процента, если я не ошибаюсь. Это значит только одно: байопику про Василя Стуса, который активно защищают от Медведчука соцсети, в прокате уготована невесёлая судьба.

Читайте такжеУслуга за услугу: зачем куму Путина союз с РабиновичемДело не в фильме. Он уже многим не нравится, хотя кино ещё никто, кроме участников процесса, не видел. Одни предвзято относятся к молодому режиссёру, в активе которого – работа над российскими сериалами. Другие именуют картину «развесистой клюквой» на основе картинок с места съёмок. Третьи уверены: сценарий плохой и пафосный, да и вообще многое переврано в угоду законам, по которым живёт коммерческое кино. И всё-таки, повторюсь, дело не в самом фильме, а в ситуации, которая делает бессмысленным любой бойкот любому кино.

Господин Притула абсолютно прав, когда утверждает: если люди не пойдут в кино, это ударит продюссеров по карману и научит родину любить. У него есть успешный кейс: созданное им шоу «Вар`яты» гастролирует много лет от села до села, от района до района. Артисты не перебирают харчами, выступая на площадках, которые не использовались по прямому назначению лет десять. И если где-то пришло меньше зрителей, артисты теряют в деньгах. И наоборот: если где-то аншлаг, артисты зарабатывают.

С кинопрокатом в Украине ситуация противоположная. Его почти нет. Особенно это касается небольших городов, и уж тем более – сёл, даже самых далёких от депрессивного статуса. Это при советской власти в сельских клубах крутили кино, что давало хороший приварок к бокс-офису даже не самой удачной ленты. Сегодня кинопрокат убит. Кинотеатры где переделаны в торговые центры, где – заколочены либо вообще снесены до фундамента. Даже при огромном желании, сплотившись в едином порыве, украинцы не смогут посмотреть ни фильм о Стусе, ни какой другой в своём родном населённом пункте.

Отсутствие разветвлённых кинотеатральных сетей бьёт по карману продюсеров сильнее любого, даже самого жёсткого бойкота.

Чтобы «убить» фильм, не обязательно быть великим и ужасным Медведчуком. Он не может запретить снимать кино, тем более – если на картину выделены государственные деньги. То есть, кино о Василе Стусе – дело государственной важности и снимается в интересах Украины. Помнить нужно об этом, когда начинается давление с враждебной стороны, и не бояться. Однако если в нашей стране не будут появляться кинотеатры, не только товарищ Медведчук – любой, кто борется с Украиной во всех проявлениях, может быть спокоен и не делать резких движений.

Итак, приходим к бессмысленности сотрясания воздуха. Таковым в равной мере выглядит как призыв бойкотировать ленту, так и призыв «всем людям доброй воли» дружно её поддержать, купив билет в кино. Сложно бойкотировать фильм, если его нет в кинотеатре. Невозможно сделать это, если нет кинотеатра, в котором фильм может идти. И не менее трудно поддержать, если в имеющемся кинотеатре фильму отдан только один сеанс, к тому же – не всегда удобный. Фильм живёт ровно столько, сколько есть возможностей его посмотреть. И не только искусства кино это касается.