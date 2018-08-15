Колхоз "Тихая жизнь": как украинские власти "проглотили" рубль в ДНР

Петр Олещук

политолог, преподаватель КНУ имени Тараса Шевченко

15 августа 2018, 13:28

Нас в очередной раз испытывают на прочность, как с первыми танками на Донбассе или первыми «гуманитарными конвоями».

Боевик ДНР
Украинские власти игнорируют события в ДНР / 24 Канал

Пока у нас придумывают многочисленные «мирные планы» и мечтают о реинтеграции ОРДЛО, по ту сторону линии разграничения события развиваются по своей собственной логике.

В частности, «лидер» самопровозглашенной республики на территории Донецкой области Александр Захарченко издал недавно указ о переводе всех расчетов на российский рубль.Таким образом, российский рубль становится фактически валютой квази-республики.

Читайте также"Эти п*дары прочувствуют русский мир". В Сети возмутились и посмеялись над помпезными гуляниями в "ДНР"Пожалуй, не надо особо доказывать, что первый вопрос - как такое решение соответствует Минским договоренностям, которые в любой редакции предусматривают только одну цель - возвращение ОРДЛО под украинскую юрисдикцию? В то же время, внедрение российской валюты - это признак перехода под юрисдикцию РФ.

Вызывает удивление пассивная позиция украинского руководства и дипломатов, которые в последнее время только твердят о «безальтернативности Минских договоренностей».

Например, недавно спикер Андрей Парубий говорил, что мы должны утвердить пролонгации во времени т.н. закона «Об особом порядке самоуправления в ОРДЛО», который на данный момент не выполняется на практике. Председатель Верховной Рады говорил, что все это нужно, чтобы показать западным партнерам преданность Украине мирным договоренностям, чтобы те пролонгировали действие санкций против РФ.

Но какой смысл в подобных демонстрациях, когда другая сторона столь демонстративно игнорирует те же договоренности? Почему мы «проглатываем» это и делаем вид, будто ничего не происходит? Где ноты МИД, где созыв нормандской четверки? Где обращение президента Украины к лидерам стран-гарантов Минских соглашений? На Донбассе основная валюта - это отныне российский рубль, а руководство Украины продолжает играть в колхоз «Тихая жизнь».

На самом деле, это все очень серьезно. Всех очередной раз испытывают на прочность. Это как с первыми танками на Донбассе или первыми «гуманитарными конвоями». Это официальное закрепление статуса российского влияния. Если руководители Украины это «проглотят», то дальше будет попытка фейковой реинтеграции, когда все в ОРДЛО будет российским. Включая деньги. Хотя формально всем будут рассказывать, что Донбасс - это Украина.

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Донбасс рубль Александр Захарченко ОРДЛО Петр Олещук
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