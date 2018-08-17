Ложь, завернутая в париотизм: кто и зачем обманывает украинцев о ситуации в Крыму

Михаил Подоляк

политтехнолог

17 августа 2018, 06:53

Парадоксально, но именно украинцы все делают для облегчения возможности отдыхать на аннексированном полуострове.

Крым, переправа
Ситуация в Крыму не такая плачевная, как нам хочется

На протяжении четырёх с половиной лет "крымской эпопеи" громадная группа официальных чиновников упорно доказывает нам, что количество украинцев, проезжающих через переходы в Крым "на отдых" стремительно уменьшается.

Нам постоянно рисуют картинку хиреющего от отсутствия туристов ЮБК и истерик самих крымчан, сожалеющих о своём глупом выборе-2014. И пафосно так добавляют, что совсем скоро переходы можно будет закрыть за ненадобностью. Даже соответсвующие пограничные департаменты с завидной регулярностью сообщают о том, что "в этом году ещё на 30% уменьшился турпоток с материковой Украины в Крым".

Читайте такжеРоссия будет вынуждена "отползти" с Донбасса и КрымаРебята, впрочем, так обленились, что не переписывают собственные старые релизы на эту тему. Короче, создана красивая и традиционная для нас - тех, кто готов упорно верить в самое лживое - картинка. 

А теперь настоятельно рекомендую Вам сесть в поезд Киев-Новоалексеевка, приехать на конечную станцию, выйти на перон и посмотреть на людской поток, спешно занимающий места в такси до Чонгара. Чтобы в Крым. Две трети состава. В прошлом году было существенно меньше. Даже визуально. А ещё лучше поговорить с местными же таксистами, которые расскажут, что почти вся индустрия частного извоза заточена на "крымские переходы", и что в этом году уже есть рекорды.

Потом берёте одного из них и приезжаете в сам Чонгар, чтобы насладится видом многокилометровых верениц автомобилей со сладкими украинскими номерами. И это - каждый день. По нарастающей... 

Да, общий поток туристов в Крым несколько уменьшился. Но только потому что крупные глобальные туроператоры, работающие с европейскими партнёрами, напрочь отказались от организации туров на аннексированный полуостров. Причина? Они реально придерживаются секторальных европейских санкций против России и Крыма. Уход туроператоров резко снизила привлекательность логистики. Но не для Украины.

Парадоксально, но именно мы все делаем для облегчения возможности отдыхать в Крыму...

Читайте такжеОтказ России от Крыма - вопрос времениА теперь простые ответы. Нам упорно предлагают примитивные симулякры. Почему? Потому что это просто, банально и... патриотично. Это не требует реальной работы. И тем более отказа от теневых заработков. И это дает шанс на премии и пропаганду.

С другой стороны, мы сами хотим обманываться. И совсем не хотим знать правду, которая убийственна. По всем направлениям. Сплошная ложь, завернутая в патриотизм. "Крым почти утонул, наших туристов там нет". Со всех щелей. Цинично так. А мы, наслушавшись циников, начинаем рвать себе рубашки, выясняя, ну когда уже у нас все попрет в гору. Не попрет. Совсем. Потому что вся эта ложь в несколько слоёв означает только одно - правящие ребята хотят добрать возможное и удачно спрыгнуть отсюда.

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Крым отдых Михаил Подоляк
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