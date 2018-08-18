После того, как Запад замочит Турцию, он возьмется за Россию

После кризиса в Турции будет кризис в России / Reuters

Премьер-министр Дмитрий Медведев назвал усиление санкций против России экономической войной и пригрозил политическим и экономическим ответом. Но что РФ может предпринять?

Экономического давления на США у России – ноль. Еще в начале года РФ владела американскими облигациями на сумму чуть выше 70 млрд долларов, но сейчас практически все распродала.

Прекратить поставки на вражеский Запад нефти и газа, Россия тоже не может - это будет выстрел в собственную ногу. Ведь тогда возникнет логический вопрос – а кому она будет его поставлять? Китаю, с которым нет нормальных транспортных путей?

Поэтому все заявления Медведева никакого отношения к попытке запугать Запад не имеют, а направлены исключительно на спасение рейтингов власти, которые упали до "докрымского" уровня.

Читайте такжеКак Россия ответит на новые санкции США, и при чем тут УкраинаСам Запад очень неоднороден в отношении антироссийских санкций. Германия против жестких мер из-за тесных экономических связей. США занимает более жесткую позицию – ее можно сравнить с Гризли, который крепко обнимает русского медведя и медленно вытесняет. У США нет задачи развалить РФ, ведь в таком случае возникает вопрос, в чьих руках окажется российского атомное и химическое оружие. У Америки стоит задача вернуть Москву в международное правовое поле, и заставить прекратить общение с позиции силы и шантажа, на что, собственно, санкции и рассчитаны.

Влияют ли санкции на российскую экономику? Влияют, но не существенно. Если посмотреть на цифры, то экономика РФ в 2017 году выросла всего на 1,5% - это в 2 раза хуже, чем в США, и в 4 раза хуже, чем в Китае. То есть это не рост, а стагнация, если учесть высокие цены на нефть. Но санкции - лишь одна из причин такой ситуации, главная причина – это полный бардак в российской экономике.

В плане отношений с Западом интересен пример Турции, где сейчас начался жесткий экономический кризис. Следующим по цепочке кризис будет уже в России. О том, что после того, как замочат Турцию, возьмутся за РФ, стало понятно после волны оттока западных спекулятивных денег из России, и в первую очередь это отток денег самых россиян. Почему так происходит?

Читайте такжеЖесть останется надолго: для России наступила расплата за непростительную ошибкуСейчас активно обсуждается запрет на хождение доллара в России как ответ на запрет долларовых платежей российским госбанкам. В случае такого запрета вклады россиян в долларах автоматически де-факто конвертируются в рубли. Вот представьте себе, что у вас были доллары, а стали рубли, а курс рубля – выше 100 (сейчас пока 67). А 100 рублей за доллар – это еще цветочки, потому что запрет на хождение доллара может спровоцировать более глубокую девальвацию. При условии падения цены на нефть до 20-40 долл за баррель, доллар может стоить и 200 рублей. Поэтому сейчас много думающих состоятельных россиян уже выводят свои капиталы из РФ, понимая, что следующих шагом за запретом доллара может стать, например, запрет на выезд из страны.

Что касается так называемого политического ответа, то вряд ли Россия сейчас решится на новую агрессию или на обострение на Донбассе. Ведь в таком случае вопрос санкций станет не угрозой, а свершившимся фактом.

То есть, России абсолютно нечем ответить США. Ни политически, ни экономически. Поэтому лучшее, что она сейчас может сделать – это проводить внешнюю политику по принципу "тише воды, ниже травы".