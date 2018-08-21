Выступление группы "Хамерман Знищує Віруси" в Одесском художественном музее вызвало многочисленные споры / Маяк

После чего раздались вопли о том что музей осквернен, были предложения расстрелять и кастрировать участников концерта и директора, и полились ведра грязной гомофобии, ненависти к Европе, Украине, Майдану, современной культуре и прочими скрепами.

Это говорит о том что провинциализация Одессы достигла критического уровня. Провинциальная культура всегда зашорена, консервативна и резистентна по отношению ко всему ломающему ее стереотипы. Провинциальная культура стремится законсервировать привычное и уютное, а все новое вызывает у обывателя панический ужас с припадками животной злобы.

Провинциальная культура изолирована от мировых трендов и не мыслит себя в широком контексте культурной традиции.

Для Одессы культурная традиция исчерпывается одесским годом Пушкина, писателями, уехавшими отсюда в 20-е гг. прошлого века и Жванецким с Карцевым. А актуальность - тем что транслирует ТВ, в основном российское. Да и украинское выстроено во многом по российскому образу и подобию, даже если оно местами гиперпатриотично.

"Хамерманы" - контркультура. но в цивилизованном мире контркультура давно воспринимается не просто как полноправная часть культуры, но и как ее наиболее потенциальный сегмент.

И за ними - вековые традиции. Это и народная "смеховая культура", включая интерес с "телесному низу", академически описанная еще Бахтиным.

Это и украинская барочно-бурлескная традиция, восходящая к котляревскому, законным наследником которого сегодня выступает Лесь Подервянский.

Это история "Кабаре Вольтер", дадаизма и футуризма, всей мировой послевоенной поп-культуры, альтенативной музыки и абсурдистской поэзии.

Наконец, это и большая русская традиция - от бурлюка и футуристов, от обериутов - до постмодернизма и, в попсовом варианте - всеми ообожаемой группы "Ленинград", которой "льзя" то, чего "низя" хамерманам. Особенно в плане лексики.

Ну и, конечно не хамерманы первыми внесли в музейное пространство обнаженное тело и ненормативную лексику. И не искусство ее породило, а она проникла в искусство из жизни.

Непременный атрибут провинции - ханжество. Пол-Одессы разгуливает по дворам в августовскую жару в семейных трусах. Не говоря о том, что пляжные плавки сотен тысяч "отдыхающих" ничем не целомудреннее чем красные трусы хаммерманов. это никого не удивляет. А каким матом разговоривают граждане на улицах и в общественных местах Одессы - тоже никто не замечает.

Но они дерзнули отрефлексировать эту реальность в искусстве! Это возмутительно! Музей осквернен.

Ленины со сталиными и тонны насквозь фальшивого соцреализма его не оскверняли, а экстравагантная пародия на нашу абсурдистскую жлобскую реальность вызвала истерику обывателей.

Можете бесноваться и дальше. В искусстве есть место всему - и "Хамерманам", и Шишкину с Айвазовским. И трагедии. И лирическим соплям, и жесткому фарсу. Мы живем в 21 веке. Мир изменился. Значит, провинциальным одесским представлениям о "границах приличий" тоже пора меняться.