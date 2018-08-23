Петр Порошенко извинился перед украинцами / "Інформатор"

Новое слово в украинской политике - к праздникам, годовщинам и памятных дат приносить извинения за невыполненные обещания.

Можно было бы просто посмеяться и забыть, но ...

Петр Порошенко сказал "а", но не сказал "б". Признать ошибку - это хорошо, если искренне. А как насчет ответственности за ошибки? Просто "понять и простить"?

Ну, и вторая проблема - Петр Порошенко продолжает раздавать обещания (вступить в течение определенного срока в НАТО, в ЕС и тд) по поводу которых потом, оказывается, можно будет с несколько наигранным привкусом печали и разочарования сказать: вырвали из контекста, не поняли образности, а кто мог подумать, насколько трудно это выполнить?!

Читайте такжеУ Порошенко остался один способ снова стать президентомА еще проблема в том, что даже извиняясь, Петр Порошенко пытается выкручиваться. Если он считает, что обещание завершить АТО за несколько часов была образной, вырванной из контекста - это не его вина, а наша, что мы его не поняли правильно.

А вот если он считает, что, давая это обещание, он не понимал сложности ситуации (как, по его мнению, и все остальные), то это его вина и некомпетентность.

Так Петр Алексеевич извиняется или обвиняет?

P.S. Ну и дальнейшие вопросы: если давая обещание завершить АТО за часы Петр Алексеевич не понимал сложности ситуации, то когда он ее понял? И вот Минские договоренности Порошенко заключал еще не понимая всю сложность, или уже понимая?