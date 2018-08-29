Путин скоро отправится на свалку истории

Виталий Портников

Публицист, журналист

29 августа 2018, 14:01

Если российский президент верит, что попадёт в учебники истории с положительным знаком, пусть вспомнит о судьбе Сталина, Хрущева, Ниязова, Каримова.

Путин
Путин скоро отправится на свалку истории / Reuters

Уже несколько дней подряд в медиа обсуждают сенсационную новость, которую со ссылкой на собственные источники обнародовало радио "Озодлик": в Узбекистане запретили упоминать по телевидению имя первого президента страны Ислама Каримова.

Разумеется, власти этой информации не подтверждают. После смерти Каримова его преемник Шавкат Мирзиеев принял ряд решений по увековечиванию памяти предшественника. Однако о том, что о Каримове понемногу перестают упоминать, сообщали и раньше. То его книги вывозят из университетских библиотек, то проводят рейды против торговцев сувенирами с его изображениями - якобы плохо сделаны. Теперь вот очередь дошла до телевидения.

Читайте такжеПутин копирует позднего СталинаНо, если призадуматься, такова логика развития любого авторитарного режима. Пока правитель жив, его превозносят до небес. Когда он умирает, чиновники клянутся ему в верности, а благодарный народ плачет на площадях. Но проходит какое-то время - и преемник начинает насаждать собственный культ личности, а память о предшественнике ему только мешает. А народ вдруг "прозревает" и начинает вспоминать, каким же тираном был его недавний кумир. Вот нынешний лидер - настоящий герой! Умрет - будем рыдать.

Так было в Советском Союзе после смерти Сталина. Да и в наше время в Центральной Азии мы наблюдали схожие кульбиты, например, после смены власти в Туркменистане. У меня нет никаких сомнений, что та же судьба ждёт российского правителя Владимира Путина - после отставки или смерти, не имеет особого значения.

Пройдёт всего несколько месяцев - и портреты бывшего президента начнут сдавать в макулатуру, а граждане будут рассказывать друг другу, каким ужасным руководителем он был и как замечательно, что сегодня Россией правит другой человек.

Если Путин и в самом деле верит, что попадёт в российские учебники истории с положительным знаком, пусть вспомнит о судьбе Сталина, Хрущева, Ниязова, Каримова. Преемники не щадят память о бывших правителях. А соотечественники предают их на следующий же день после смены власти - на то они и жители авторитарного государства. Такому жителю - если он хочет жить - положено любить того, кто у власти сейчас. Вот он и любит - искренне и преданно, как сказали по телевизору.

Читайте такжеЛубянский дрищ Путин хочет унавоживать планету еще пару-тройку десятилетийДля нас же самым важным является то, в каких ошибках и преступлениях обвинит будущий президент России Путина и его окружение. В том, что они оккупировали Крым и Донбасс или в том, что смалодушничали и не смогли установить контроль над всей "Новороссией", а то и целой Украиной. Ведь именно от этого будет зависеть развитие отношений Украины и России и то, будем ли мы ближайшие десятилетия жить в войне или мире.

На жителей России при этом рассчитывать не стоит - они согласятся с любой трактовкой действий бывшего вождя, благодарно примут и войну, и мир, и возвращение Крыма Украине, и оккупацию новых земель. Все будет зависить не от них, а от нового российского "царя".

Виталий Портников, журналист, для Espreso

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