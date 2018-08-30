Чем Россия заплатит за военные авантюры Кремля

Андрей Илларионов

российский экономист, экс-советник президента Владимира Путина

30 августа 2018, 08:33

Россия в долгосрочной стратегической перспективе продолжит отставать от окружающего мира.

кремль санкции
Россия продолжит отставать от цивилизованного мира из-за Кремля / GettyImages

Десять лет тому назад Кремль совершил агрессию против Грузии. Четыре с половиной года тому назад он начал интервенцию против Украины. Три года тому назад он влез в войну в Сирии. И все эти годы он вел войну с собственным народом: и на продовольственном фронте, и на главном фронте – против прав и свобод российских граждан.

Что это военное десятилетие дало гражданам России? За прошедшие десять лет ВВП на душу населения в Грузии, "потерпевшей поражение", лишенной нефти и газа, вырос более чем на 60%, а у совершившей агрессию России – только на 7,5%. Но это – по данным МВФ. А по данным Федеральной службы статистики доход на душу населения в России вырос лишь на 3,8%.

Читайте такжеЛубянский дрищ Путин хочет унавоживать планету еще пару-тройку десятилетийПо этому показателю среди 15 постсоветских государств Россия в 2008-2018 годах оказалась на предпоследнем, 14-м, месте. Среди постсоветских государств Россию опережают энергоэкспортеры и энергоимпортеры, члены Евросоюза и ЕврАзЭСа, страны относительно богаче и беднее, демократии и тирании, пострадавшие от кризиса 2008-2009 годов серьезнее, чем Россия, и избежавшие финансового катаклизма.

От России в это десятилетие отставала только одна страна – несчастная Украина, которая стала жертвой путинской агрессии, а также страдает от жадности и некомпетентности собственных коррумпированных лидеров.

Десять лет назад российский ВВП на душу населения превышал среднемировой показатель почти на 20% (по паритетам покупательной способности валют из базы Ангуса Мэддисона). Сегодня он на 2,6% ниже среднемирового уровня.

Большинство прогнозистов – и российских, и зарубежных – не считают, что в предстоящие годы у российской экономики есть возможности расти больше, чем на 2% ежегодно. Казалось бы, по мировым меркам 2% в год – совсем немного. Но по российским меркам – это в три или даже в пять раз выше, чем фактические среднегодовые темпы экономического роста в последнее десятилетие (0,7% – по данным МВФ; 0,4% – по данным ФСС).

Читайте такжеРоссия переходит на военное положениеТо есть, это означает, что для того, чтобы выйти на двухпроцентный среднегодовой рост, в России должно произойти что-то невероятное, что позволило бы повысить нынешние темпы ее экономического роста в три раза или даже в пять раз!

Возможно ли это в принципе, если Кремль беспрестанно воюет чуть ли не со всем миром, санкции против мирового хулигана постоянно ужесточаются, налоговая нагрузка на экономику постоянно возрастает, удельный вес трудоспособного населения в общей численности сокращается, коррупция и вмешательство чиновников не пускают в страну инвестиции, ужесточение политического режима и нарастающее безумие его лидеров выдавливают в эмиграцию наиболее предприимчивых граждан?

Возможно ли, что в таких условиях темпы экономического роста увеличатся втрое или впятеро, по сравнению с нынешними показателями? Риторический вопрос.

Но даже в совершенно невероятном случае, если это и оказалось бы возможным, такие темпы роста (2% в год) все равно были бы примерно вдвое ниже темпов роста всей мировой экономики. В последнее десятилетие этот показатель составлял около 4% в год: ожидается, что темпы роста мировой экономики останутся на таком же уровне в предстоящие годы.

Читайте такжеРоссия стремительно превращается в фашистское государствоТак что независимо от того, свершится ли "чудо", и темпы экономического роста РФ увеличатся в три (или пять) раз, или же они останутся на нынешнем стагнационном уровне, эти расходящиеся ножницы в темпах роста означают только одно: удельный вес России в мировой экономике продолжит падать. Как и будет падать показатель ВВП на душу населения РФ относительно среднемирового уровня.

Все это будет означать, – под трескотней лозунгов о "пятом месте в мировой экономике", о "вставании с колен", о "геополитическом одиночестве", о противостоянии заокеанскому супостату, о "наших крымах, донбассах, абхазиях, осетиях, сириях" – что Россия в долгосрочной стратегической перспективе продолжит отставать от окружающего мира.

Это и есть главная цена, которую российские граждане уже платят – и неизбежно еще будут платить – за военные авантюры нынешнего кремлевского руководства. 

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Россия война Кремль Андрей Илларионов
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