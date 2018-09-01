Главный сюрприз выборов-2019

Никто не знает, чего ждать от Тимошенко

Политологи и всевозможные эксперты, как внутри Украины , так и за рубежом, из-за всех сил стараются спрогнозировать возможные политические расклады в будущей Верховной Раде на основе текущих рейтингов партий.

Например, сейчас рейтинги партий среди тех, кто уже определился со своим выбором, выглядят приблизительно следующим образом:

Батькивщина - 19.5%, Оппозиционный блок - 11%, Гражданская позиция -11%, Слуга народа -11%, За життя - 7.2%, Радикальная партия -7%, Блок Порошенко - 6.5%, Самопомощь - 4.3%.

Однако, все это имело бы какой то смысл, если бы выборы в ВР предшествовали бы президентским выборам. Но в Украине как раз в марте состоятся сначала президентские выборы и они радикальным образом изменят нынешнюю картину.

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Начнем с того, что новый президент, кто бы им не стал, с вероятностью 99% немедленно распустит Раду и назначит досрочные выборы, чтобы, как говориться, "развить успех" своей политической партии.

Если, предположить, что выборы выиграет Порошенко, то его партия БПП будет иметь рейтинг не 6.5%, как сейчас, а, скажем, 18-20 %. Рейтинг Батькивщины в этом случае провалиться до 10-12%.

И наоборот. Если президентом станет Тимошенко, то БПП просто тихо испарится, как будто ее никогда и не было в природе. Испарится вместе со своим создателем, которого скорее всего в Украине уже не скоро увидят. Рейтинг Батькивщины в этом случае взлетит до 30-35%, а рейтинги всех остальных партий упадут. В этом случае партии-паяцы РП и "За життя", скорее всего, вообще не попадут в ВР.

Социологические измерения, которые сейчас проводятся, почти бессмысленны. В теории вероятностей есть такое понятие как "умножение вероятностей". Оно означает вычисление вероятности появления двух совместных событий. Сейчас социологи должны применять такой же метод и задавать, например, следующие вопросы:

"За какую партию вы бы проголосовали, если президентом станет Порошенко? Или Вакарчук? Или Бойко?"

Читайте такжеОперация Медведчук, или Как Порошенко может выиграть выборыЭто, конечно, шутка! Основная масса людей просто запутается с ответом и данные будут нерелевантными. Но, как говориться, в каждой шутке есть доля шутки.

А если серьезно, то спрогнозировать политический курс будущей ВР совершенно невозможно. Это, опять таки выражаясь, научным языком, датчик случайных чисел. На выходе может выскочить все что угодно. И дело даже не в том, что Рада будет такой комично разношерстной, что ни о какой устойчивой коалиции и ясной политической позиции не может быть и речи.

Главная неопределенность, которую невозможно разрешить ни в каком прогнозе, это..... г-жа Тимошенко, которая совершенно не поддается никакому прогнозу по причине своей редкой беспринципности и уникальной политической гибкости.

Известно, что ЮВТ может запросто менять свою позицию на противоположную по несколько раз на день. Поэтому, учитывая ее нынешний политический вес, прогнозирование становится просто безнадежным делом.

Читайте такжеХитрый план Юли: как Тимошенко собирается выиграть выборыНо один прогноз все-таки можно сделать с большой точностью. Будущий парламент окажется совершенно неадекватным тем вызовам, с которыми столкнулась Украина. И если нынешняя ВР де-факто привела страну к потере независимости, то будущая поставит Украину на грань потери государственности.

И причина этого не только и не столько в депутатах, а в незрелости самого украинского общества, для которого демократия, как способ управления страной, оказалась пока еще неподъемной задачей.