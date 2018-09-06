Почему украинцы живут х*ево и что будет

Украинцы живут х*ево, потому что большинство травмировано на генетическом уровне из-за оккупаций, войн, Голодоморов. Проблема Украины на личном, индивидуальном уровне, потому нет доверия друг к другу. Наши проблемы нельзя решить экономическим путём, потому что мы имеем дело с психологией. Наша драма - глубоко психологическая и она не разрешится, пока мы не начнём работать с нашей психологией.

Потому, когда украинцы попадают на Запад спустя какое-то время у них начинается снятие лат недоверия. Без этого на Западе невозможно работать. Посмотрите, как работают швейцарские часы, где все детали притерты друг к другу. Это обеспечивает Читайте такжеУкраина в процессе умирания постсоветского государстваточность работы. Именно так работает процветание. Инновационность подразумевает усложнение и уменьшение элементов, что создаёт все более плотную структуру, как система более устойчивая и жизнеспособная.

Сегодня те, кто хотят процветать бросают груз тяжёлых лат в виде комплексов, проблем и идут на взлёт. В итоге в Украине остаётся только токсичный, ограниченный элемент со всем багажом имперских и постимперских комплексов. А легкие элементы забирают энергию и скарб, чтобы минимизировать издержки личного роста.

В итоге через 20 лет на месте такой Украины будет большая ёмкость с чёрным вязким мазутом, а легкие топливные элементы социума испарятся в известном направлении.