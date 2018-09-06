Скоро Путин превратится в посмешище

Игорь Эйдман

социолог, публицист, автор книги "Система Путина"

6 сентября 2018, 08:04

Насильственно обратить россиян в "культ Путина" не удастся.

Путин
Путина ждет участь Сталина / Reuters

Российское телевидение ставит все новые рекорды холуйства и лизоблюдства. Есть проверенный историей закон: чем дольше правит диктатор, тем у него сильнее мания величия, а в стране - свирепее культ его личности. Диктатор пытается привести сознание подданных в соответствие с собственным самовосприятием. Его шизокартина мира, в которой он богоподобный сверхчеловек, должна быть навязана окружающим. Некоторым правителям это удавалось (например Сталину), некоторым нет (Хрущеву, Брежневу).

Культ личности диктатора рано или поздно переходит в свою противоположность - всеобщую ненависть и презрение. Ожидает это и Путина. Вопрос только в том, когда это произойдет: при его жизни или после смерти.

Для того, чтобы культ диктатора утвердился, люди должны быть обязаны соучаствовать в нем, как это было в СССР при Сталине, в Китае при Мао, в Германия при Гитлере. Одной пропаганды мало. Нужен террор. Никто не должен посметь закричать: "король-то голый".

Читайте такжеЗачем Путин затеял невиданные военные ученияЧеловек сталинской эпохи понимал, что будет попросту уничтожен, если откажется изображать любовь к вождю. В этой ситуации он предпочитал искренне полюбить тирана, чем каждый раз насиловать себя, имитируя оргазм. Уже при Хрущеве ситуация изменилась. Без массового террора из культа получился пшик. Сколько бы не крутили по экранам страны фильм "Дорогой Никита Сергеевич", народ откровенно потешался над "кукурузником". Чем активнее власти пытались насаждать культ личности Брежнева, тем сильнее над ним насмехалось население.

Эта судьба, вероятно, ожидает и Владимира Путина. Пропаганде по силам обеспечить лояльность населения к диктатору, но для формирования настоящего культа его личности нужны другие, более мощные средства. Массовой террор, подобный сталинскому, сегодня вряд ли возможен. Значит, насильственно обратить людей в "культ Путина" не удастся. Навязчивые, тошнотворно-холуйские восхваления "национального лидера", не подкрепленные страхом перед ним, могут вызвать у людей только уславливающееся отторжение. В конце концов Путин, вполне вероятно, станет таким же всеобщим посмешищем, как поздний Брежнев.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Сталин Владимир Путин Игорь Эйдман
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров
Новости
09:41
Прогноз погоды на четверг: синоптики рассказали о дождях и похолодании
09:25
Почему украинцы живут х*ево и что будет мнение
09:22
В Швеции депутаты массово выступили за блокировку стройки "Северного потока-2"
09:16
В центре Киева агрессивные подростки напали на геев, есть раненый Видео
09:00
Убийство Захарченко. Боевики "Л/ДНР" решили провести "выборы" своих главарей
08:49
В Киеве потерпел катастрофу вертолет, первые подробности с места крушения Фото
08:28
В США скончался актер из "Терминатора" и племянник Кеннеди
08:04
Скоро Путин превратится в посмешище мнение
07:54
В Греции украинские моряки получили десятки лет тюрьмы за перевозку нелегалов
07:26
Конгресс США одобрил законопроект о санкциях за кибератаки
07:12
Рош а-Шана-2018: традиции и как отмечают Новый год израильтян Видео
06:53
Удар по скрепам: как Путин накажет Украину за получение автокефалии УПЦ мнение
06:35
Ирина Шейк в прозрачном боди засветила грудь
06:12
Экс-начальник Лукьяновского СИЗО рассказал, что зэки "засовывают себе в задницу" Фото
05:43
6 сентября – какой праздник у Яценюка и Москвы и почему он "траурный" для Киевского патриархата
05:20
Рай сластен и сладкоежек. В Сеть "выложили" подборку необычных и затейливых тортов Фото
04:39
Посягнул на самое дорогое. В Китае проткнул хвостом пенис туриста: опубликовано видео Видео
04:10
"Вот она, истинная красота!": Алина Гросу поразила фанатов внешностью без макияжа
03:41
Портников рассказал, почему Захарченко стал смертником
03:06
В США отреагировали на доступ ГПУ к смартфону журналистки Седлецкой
02:27
В Польше хотят ввести налог на покупки на AliExpress
01:54
На Филиппинах девушка на похоронах "вышла замуж" за мертвого жениха
01:18
Боевики "ДНР" разгоняют фейк о масштабном наступлении ВСУ в сентябре
00:58
В Днепровской области полиция задержала членов ОПГ "Белое братство" Видео
00:34
У депутата Верховной Рады "отжали" квартиру
05 сентября, среда
23:52
Великобритания отказалась расследовать еще 14 подозрительных смертей, связанных с РФ - The Guardian
23:27
Мария Максакова прокомментировала информацию об угрозах и подготовке на нее покушения
22:47
Денисова обратилась в ООН по поводу экологической катастрофы в оккупированном Крыму
22:30
"Ван Дамм отдыхает". Ломаченко поделился ярким снимком Видео
22:26
Умер народный артист Украины, певец Роман Майборода Видео
21:55
Отравление Скрипалей: что СМИ узнали о подозреваемых россиянах Видео
21:30
Беременная Регина Тодоренко показала фото первого поцелуя с дельфином
21:25
В Одессе стреляли в активиста - видео Видео
21:00
В Киеве мужчина устроил стрельбу в троллейбусе, фото и видео с места происшествия Фото Видео
20:45
Наталья Сумская рассказала, какого наказания заслуживают гастролирующие в РФ украинцы
20:28
Евросоюз заявил о нарушении свободы слова в ситуации с доступом ГПУ к смартфону Седлецкой
20:08
В Минске на переговорах делегация Украины устроила демарш из-за смерти Захарченко
19:52
ГПУ получила доступ к звонкам еще одной журналистки
19:33
Уголовное дело по Захарченко нельзя закрывать мнение
19:28
Дело об отравлении Скрипалей. Британцы захотели созыва Совбеза ООН
19:15
"Ответка за Захарченко". В Киеве ФСБ готовит убийство вдовы Вороненкова — нардеп Видео
19:12
Ученые установили, чем полезен для здоровья регулярный секс "по любви"
18:58
РФ вооружает террористов украденным в Крыму оружием - Князев Видео
18:50
"Глаза — океан": Екатерина Варнава поделилась чувственным селфи
18:25
Синоптик предупредила, где в Украине ощутимо снизится температура Видео
18:19
На Волыни священник УПЦ (МП) отказался отпевать умершую от рака девочку
18:12
Украинцам нечего делать в России - Омелян
18:11
Грызня в "ДНР" только начинается: боевики шокированы назначением Сеньора Помидора мнение
17:50
Наталья Сумская сказала, надо ли запрещать советские фильмы Видео
17:48
"Строго по графику": Россияне начали строить "Северный поток-2" в водах Финляндии
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыРекламаАрхивМобильная версия
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять