Четыре причины, почему гривна будет падать

Гривна будет девальвировать

Каждый раз, когда начинается девальвация гривны, возникает вопрос о курсе. Если не брать во внимание факторы, влияющие на курс, глубину и скорость падения нацвалюты, у сильной гривны сейчас нет адвокатов и основные "институции" заинтересованы в ее падении.

Так кто же хочет девальвации гривны?

Во-первых, правительство, потому, что благодаря девальвации получит дополнительные бюджетные доходы с таможни.

Читайте такжеОбречена на падение: почему 100 гривен за евро - это еще не пределВо-вторых, внешние кредиторы - так как хотят накопления резервов НБУ для продажи валюты Минфину с целью выплаты долгов, а не для масштабных валютных интервенций регулятора.

В-третьих, Нацбанк по целому ряду причин:

а) уважает кредиторов

б) зарабатывает на валютных спекуляциях

в) еще больше зарабатывает на повышенной учетной ставке.

В-четвертых, крупные финансово-промышленные группы в результате девальвации получают дополнительную курсовую разницу и им не нужна стабильная национальная валюта.

Вот и получается, что в итоге страдают лишь простые украинцы, которые живут в стране, получают здесь доходы и платят налоги. Они как древни из "властелина Кольца": "Я ни на чьей стороне, потому что на моей стороне нет никого, маленький орк. Никому больше нет дела до Леса."