"Прощай, п*здобол": власть РФ абсолютно нелегитимна

Власть в России узурпирована силовым методом

В Москве на вторых по значимости федеральных выборах проголосовал лишь каждый третий избиратель. Третий с половиной, если правильно округлять. При мощнейшем административном ресурсе. При фальсификациях и манипуляциях. При миллионах, без преувеличения, госслужащих, жизненное кредо которых - не посадить дерево или вырастить сына, а поставить галочку в нужном месте.

В Волгограде и Новгороде на выборы пришел только каждый четвертый.

В Саратове – вообще каждый десятый.

В нормальной стране такие "выборы" были бы признаны несостоявшимися.

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Если брать усредненные цифры по России, то интересы примерно 70 процентов жителей страны не представляет вообще никто. Это при 40 официально зарегистрированных партиях (один из самых высоких показателей в Европе).

Повторять, что эти выборы – абсолютный фейк, а эта власть – абсолютно нелегитимна и узурпирована силовым методом, уже глупо.

Вопрос что с этим всем делать.

Как у человека, не умеющего обращаться с оружием и вряд ли способного убивать, у меня нет ответа.

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