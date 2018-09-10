"Прощай, п*здобол": власть РФ абсолютно нелегитимна

Евгений Левкович

российский журналист

10 сентября 2018, 13:59

Итересы примерно 70 процентов жителей страны не представляет вообще никто.

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Власть в России узурпирована силовым методом

В Москве на вторых по значимости федеральных выборах проголосовал лишь каждый третий избиратель. Третий с половиной, если правильно округлять. При мощнейшем административном ресурсе. При фальсификациях и манипуляциях. При миллионах, без преувеличения, госслужащих, жизненное кредо которых - не посадить дерево или вырастить сына, а поставить галочку в нужном месте. 

В Волгограде и Новгороде на выборы пришел только каждый четвертый.

В Саратове – вообще каждый десятый. 

В нормальной стране такие "выборы" были бы признаны несостоявшимися. 

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Если брать усредненные цифры по России, то интересы примерно 70 процентов жителей страны не представляет вообще никто. Это при 40 официально зарегистрированных партиях (один из самых высоких показателей в Европе). 

Повторять, что эти выборы – абсолютный фейк, а эта власть – абсолютно нелегитимна и узурпирована силовым методом, уже глупо. 

Вопрос что с этим всем делать. 

Как у человека, не умеющего обращаться с оружием и вряд ли способного убивать, у меня нет ответа.

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Россия Владимир Путин выборы в России Единая Россия протесты в России Евгений Левкович
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