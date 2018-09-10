"Соблазнили немало наивных людей". Эксперт сравнил власти Путина со "старой проституткой"

Власти Владимира Путина похожи на старую проститутку, пытающуюся прикинуться юной девственницей, считает эксперт / Reuters

Российский социолог и публицист Игорь Эйдман считает, что Владимир Путин и его окружение похожи на старую проститутку, которая пытается прикинуться юной девственницей.

Властям удается соблазнить немало наивных людей во всем мире, таких полезных путинских идиотов было бы еще больше, если бы не протесты, подобные прошедшим в стране в воскресенье, 9 сентября, написал эксперт на своей странице в Facebook.

"Одна из многих причин для того, чтобы снять шляпу перед организаторами и участниками протестов. Путинские власти похожи на старую проститутку, пытающуюся прикинуться юной девственницей. Как ни странно, эта грубая подмена зачастую успешна", — отметил автор.

Читайте такжеПолитолог рассказал о планах Путина на будущееПо его словам, "несанкционированные акции срывают с режима маску благопристойности, за которой прячется его сгнивший сифилисный нос, демонстрируют всему миру этот гнойник, помогают людям избавиться от иллюзий по его поводу".

"Протесты показывают, что за внешне респектабельным фасадом "собянинской Москвы" (мер Москвы Сергей Собянин — Ред.) скрывается фашистская гадина, живущая грубым насилием; полицейщиной и солдатчиной; готовая ради власти и привилегий жестоко преследовать мирных граждан, женщин и детей", — добавил публицист.

Ранее сообщалось, что 9 сентября в ряде городов России проходили митинги против повышения пенсионного возраста. По данным правозащитников, всего в стране задержали 839 человек.