С Путиным случился конфуз на выборах мэра Москвы: опубликовано видео

скриншот из видео

Президент России Владимир Путин проголосовал на выборах мэра Москвы, однако электронный комплекс обработки (КОИБ) не сразу принял у него бюллетень.

Видео конфуза опубликовано на YouTube телеканала RT.

На записи видно, как российский президент подходит к электронной урне, кладет бюллетень, однако раздается голосовое сообщение: "Бюллетень неустановленной формы".

"Да ладно? Что такое?" - говорит озадаченно Путин, пытаясь засунуть бюллетень в аппарат. "Оказывается, все правильно", - сказал он, когда КОИБ наконец-то принял бюллетень.

9 сентября в России - Единый день голосования. В 80 регионах страны проходит более 4,7 тыс. выборов разного уровня, в списки избирателей включены около 65 млн человек.