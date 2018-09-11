У Путина есть шесть вариантов и все - плохие для Украины

Виталий Портников

Публицист, журналист

11 сентября 2018, 06:56

Ключи к стабильности России – не в Крыму и не на Донбассе. Они в булочной.

Протесты в России Украине не помогут / Reuters

Разгон вчерашних протестов в России – событие не рядового порядка. Он может надолго предопределить и развитие этой страны, и ее отношения с Украиной, и в конечном счете – наше с вами будущее.

Стало очевидным, что неизбежный демонтаж социального государства, которым Россия оставалась даже после краха социализма, бесит большинство россиян. Об этом свидетельствуют и результаты социологических опросов относительно пенсионной реформы, и разгон протеста, и результаты путинской "Единой России" на местных выборах.

Для украинцев может показаться странным – ну как же это? Россияне в большинстве своём поддержали оккупацию Крыма и Донбасса, войну против нашей страны, злодеяния путинского режима в Сирии – а тут так возмутились!

Читайте также"Прощай, п*здобол": власть РФ абсолютно нелегитимнаНо так оно и есть. Большинство россиян – люди имперского мышления. Точно так же они вели себя и в советские времена. Когда СССР лез в Венгрию, Чехословакию, Афганистан – практически никто не протестовал. Но как только переставали кормить – сразу же нарастало возмущение, которое, в конечном счете, и погубило Советский Союз. И его лидеры, кстати, прекрасно знали, что его сограждане думают исключительно желудком. Накануне отставки Хрущева и накануне августовского путча 1991 года организовывали отсутствие продуктов, прежде всего, хлеба в Москве – чтобы россияне потом радовались переменам. Да что там говорить, если даже Февральская революция 1917 года началась именно в очереди за хлебом в Петрограде!

Ключи к стабильности России – не в Крыму и не на Донбассе. Они в булочной. Но с каждым днём у Путина и его подельников все меньше возможностей эту булочную содержать.

И дороги назад уже нет, более того – ухудшение отношений с Западом только ускорит обеднение россиян, только усилит протест. И никакие войны Путину уже не помогут. Россиянам плевать на войны, когда их не кормят. В 1941 году вчерашние верноподданные сталинцы избивали партийных чиновников, которые эвакуировались из Москвы. А ведь власть все еще прочно была в руках большевиков, война продолжалась.

Поэтому российский президент перед непростым выбором.

Он может отказаться даже от имитационной демократии и установить классическую диктатуру. Без всяких выборов, свободного интернета и альтернатив. Силовики должны стать главным элементом такой власти, должны быть готовы залить Россию кровью и гарантировать безопасность и обогащение узкому кругу путинских приспешников. Да, в таком случае протест станет тотальным, но, вполне возможно, что самому Путину удастся досидеть на своём троне до окончания мандата – то есть до физической смерти. А то, что случится потом, правителя не должно сильно волновать – потоп так потоп.

Если все оставить как есть, крах режима случится быстрее, уже при Путине. И ему придётся отвечать за все последствия своего правления. Потому что то, что мы вчера видели в России – это не начало Майдана, нет. Это начало "арабской весны", которой так боится Путин.

Читайте такжеСкоро Путин превратится в посмешищеЕсть и третий вариант, самый лучший – капитуляция перед Западом в обмен на помощь. Да, придётся забыть об амбициях, убраться из Украины, Грузии, Молдовы и Сирии, заняться собственной страной. Зато все подданные будут накормлены и не будут бузить. Но Путин никогда на это не пойдёт – комплексы не позволят. И он будет до конца верить, что силовики спасут его от бессмысленного и беспощадного русского бунта. Силовики, а не Трамп.

Если Путин выберет диктатуру, нас ждут новые военные провокации, попытки дестабилизации Украины, постоянное противостояние агрессору.

Если Путин выберет сохранение существующей ситуации, нас ждут потоки беженцев, нестабильность на границах с Россией и прочие прелести соседства с "больным человеком Европы".

Если Путин выберет капитуляцию, нас ожидает уменьшение интереса Запада к нашей стране – вновь заговорят о европейской интеграции России и о том, какую роль отвести Украине, чтобы этой европейской интеграции не помешать – разве можно упустить такой великолепный шанс?

Словом, для Украины никакого положительного варианта в перспективе просто не просматривается – какие сказки не рассказывали бы нашим доверчивым согражданам наши политики накануне президентских и парламентских выборов.

Для того, чтобы выжить, Украина должна превратиться в самую настоящую крепость, готовую и к отражению военной опасности, и к реакции на миграционные потоки, и к отстаиванию своего видения будущего в диалоге с ведущими державами мира.

Но вот только с населением, большая часть которого остаётся похожей на россиян и готова проголосовать за любого, кто пообещает иллюзорные социальные преференции, такой крепости не построишь. Поэтому нам остаётся только надеяться, что и у той недостроенной Украины, которая появилась после победы Майдана, запас прочности все же еще высок.

 Виталий Портников, журналист, для LB

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Россия Виталий Портников протесты Владимир Путин
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