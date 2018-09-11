Восток-2018: как Путин устроил советскую показуху

Россия решила попугать Запад военными учениями / commod.mil.rus

11 сентября в России начались военные учения "Восток-2018", которые пытаются разрекламировать, как крупные, масштабные и самые страшные для Запада.

Помните знаменитое "А в чем сила, брат?" и ответ - "сила в правде". Правда в том, что войны XXI века не требуют масштабных маневров, а являются соревнованием высокотехнологичного оружия, которое объединено с информационно-разведывательными системами.

Поэтому "Восток-2018" является классической "показухой" в духе советских времен, масштабность которой обусловлена ​​скудоумием кремлевского руководства и подчиненного ему генералитета.

Правда в том, что у РФ, Китая и Монголии нет общих структур военного планирования и проведения операций. Эпизодические, раз в четыре года военные маневры на Дальнем Востоке нельзя воспринимать как полноценный военный союз - альтернативу НАТО. Поэтому для китайцев есть прекрасная возможность изучить непосредственно на местности свои будущие владения. И это тоже правда - результаты заседания Государственного Совета РФ по вопросам развития Дальнего Востока России, который был объявлен территорией приоритетного развития РФ на XXI век, мягко говоря неутешительные, учитывая достижения за последние 6 лет. Более 2 млн мигрантов из региона из 6 миллионным населением, транспортные и экономические проблемы, несравнимая с центральными регионами бедность населения и т.д. свидетельствуют о Читайте такжеЗачем Кремль затеял невиданные военные ученияперманентном кризисе в этом регионе - это признает даже "светлейший всея Руси", который разносил своих "наместников" в регионе во время упомянутого заседания 10 сентября.

Поэтому военные учения такого масштаба, очевидно, должны "вдохнуть жизнь" в регион и помешать оттоку из него разочарованных граждан. Как и убедить тех, кто вышел на масштабные "пенсионные" протестные акции в том, что "враг не дремлет, поэтому не время товарищи, а не время".

Масштабные военные маневры "случайно совпали" по времени с Восточным экономическим форумом во Владивостоке, в котором примут участие лидеры РФ, Китая, Южной Кореи и Японии. Хотя "сюрприз явно с бородой", поскольку предварительно форум был спланирован на 6-8 сентября. Поэтому правда в том, что все дальневосточные соседи России таким образом должны понять ее "железные аргументы" "операции по принуждению" к сотрудничеству в экономической сфере.

Правда еще и в том, что на обучение будут созваны со всей "необъятной" все новые системы вооружения, разработанные в рамках новой Госпрограммы развития ВВТ России. Но все штучные экземпляры Искандеров и калибров, Армад и Су-35 мы уже видели. Разве что с "Ярса" садануть "ядреной ракетой". Посмотрим ...Меня трудно обмануть "военной" показухой. Не будьте обманутыми и вы.