От сливного бачка до боксерской груши: кто пойдет на президентские выборы-2019

В бюллетенях на выборах-2019 будет много технических кандидатов / Reuters

В 2014 году в "президентском" бюллетене было 17 фамилий. В 2019-м вряд ли окажется меньше. Можно смеяться на аутсайдерами, но они определяют триумфаторов ничуть не меньше, чем наши симпатии.

Есть как минимум девять разновидностей технических кандидатов.

Кубышка. В ситуации, когда избирательный фонд ограничен, подставной кандидат нужен в качестве запасного кошелька. Из его официального фонда можно оплачивать листовки и ролики, критикующие конкурента. А отведенное ему законом эфирное время – для отработки повестки главного кандидата.

Рычаг. Применяется в ситуации, когда в регионе есть нишевой электорат (национальные меньшинства или иные электоральные группы). Их кандидат редко становится проходным, но он всегда может поддержать во втором туре нужного человека. Работает тем чаще, чем выше внутригрупповая солидарность меньшинства. Иногда этот кандидат используется для "бронирования" электоральной группы. Если она изначально не хочет голосовать за нужного кандидата – подставной кандидат нужен для того, чтобы она не досталась конкуренту.

Раскольник. Этот кандидат выдвигается в тех случаях, когда нужно отколоть часть того электората, что обычно голосует за конкурента. Объектом технологии могут быть Читайте такжеЗачем Порошенко задумал перенести президентские выборы?профессиональные касты, национальные меньшинства или жители определенных регионов. Отличие от предыдущего кейса в том, что в данном случае подразумевается, что нишевой электорат уже имеет предпочтения и потому нуждается в "дроблении".

Сливной бачок. Обычно такой кандидат нужен для яростной критики конкурентов. Особенно в том случае, если основной претендент до откровенной "чернухи" опускаться не может по имиджевым соображениям. Зато "подставной" не ограничен в своей эксцентрике ничем.

Шумовая завеса. СМИ по природе своей – реактивны. Они идут за повесткой и, чаще всего, послушно ее отрабатывают. А кандидат этого типа нужен для создания нужных инфорповодов. Пресс-конференции, митинги, иски в суд – мало ли поводов можно придумать для того, чтобы переключать внимание медиа с "невыгодной" для основного кандидата повестки на "выгодную"? В конце концов, можно просто "перебивать" мероприятия конкурента, оттягивая часть журналистов на искусственно созданные.

Жертва. Кандидат нужен лишь для того, чтобы им ритуально пожертвовали в ходе предвыборной кампании. Если главный кандидат – действующий чиновник, то подставной может сняться под предлогом, что "власть давит". Или же может пойти на откровенную провокацию в адрес конкурента, зная, что этот шаг чреват нарушением закона.

Медвежья услуга. Идея проста – выдвинуть непопулярного персонажа, который будет поддерживать конкурента. Тем самым, наращивая его антирейтинг. Это может быть отдельный одиозный человек. Или партия с непопулярными лозунгами (от откровенно социал-дарвинистских до яростно пророссийских). Или общественная организация с неоднозначной в обществе репутацией.

Боксерская груша. Подставной кандидат глуп, одиозен и критикует основного претендента. Но его критика настолько неумна, что лишь добавляет бенефициару очков. Читайте такжеОперация Медведчук, или Как Порошенко может выиграть выборы"Поставной" может поднимать темы, которые выгодны штабу, освещать выгодные стороны главного претендента и, заодно, - обесценивать критику реальных конкурентов. Потому что озвученные ими факты в общественном сознании будут идти через запятую с критикой со стороны "подставного".

Черный лебедь. Кандидат-звезда, который идет в избирательную кампанию для создания рукотворного хаоса для конкурирующих штабов. Даже угроза его регистрации путает социологию, стратегию и тактику. Конкуренты потратят время на то, чтобы адаптироваться к новому вызову. При этом, подставной может в итоге даже не регистрироваться как кандидат.

Список не исчерпывающий. Один кандидат может выполнять несколько функций. Вдобавок, "функциональным" может быть искренний кандидат, который просто по глупости не понимает, что играет в чужие ворота.

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