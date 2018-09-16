Доигрались: какие последствия для России будет иметь цирк с ценителями Солсбери

Михаил Подоляк

политтехнолог

16 сентября 2018, 08:31

После интервью с "отравителями Скрипалей" любая версия причастности России к любому преступлению на чужой территории уже приоритетно доказана.

Солсбери, интервью, Петров, Боширов

Если кратко, то забойное видео с двумя "фитнес тренерами" Петровым и Бошировым идеально унизило всех тех, кто упорно, в три глубоких глотки доказывал, что "РФ к отравлению совсем ни-ни, и что британцы все врут".

Сама по себе тема отравления Скрипалей до "интервью мягко сходила на нет, затихала, медийно умирала. Потому что Запад сегодня состоит сугубо из "карликов", не способных принять жесткие решения по России. Однако проблема самой РФ в том, что она живёт совсем уж в трэшевом виртуальным мире, в котором любое нелепое pr-действо, хорошо съедаемое собственными гражданами, пытается нагло всучить и внешнему рынку. А на выходе случилось крайне "признательное" интервью двух пацанов, чей стиль поведения чётко вписывается в стереотипный образ оперативника любой спецслужбы.

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Первое: абсолютно не подготовленную и лживую легенду, которая с лёгкостью подтвердила версию британцев.

Второе: удивительно растерянных парней, хорошо понимающих, что такое оперативное задание, но совсем не понимающих, что такое публичная подчистка хвостов. Их к этому не готовили.

Третье: феерически глупую работу сценаристов пропагандистских шоу. В это трудно поверить, учитывая объемы российского пропагандистского продукта и бюджеты в 1,4 млрд $ на внешние и 82,4 млрд рублей на внутренние продукты.

Четвёртое: зачем вообще нужно было делать интервью, если можно было провести формальное микрорасследование, на основании баз данных Шереметьево установить личности, официально их опросить и передать "управляемые ответы" британцам.

Пятое: зачем президент Путин накануне публично убеждает, что "личности установлены, и никакого криминала там нет". РФ ведь упорно заявляет, что знать ничего не знает об отравлении Скрипалей. К чему тогда оценка события как юридически состоявшегося факта?

Отсюда вывод - игра явно идёт уже на таком уровне, что никто из ru-модераторов ее не контролирует и потому риски множаться. Пока возможно только одно объяснение данному интервью. Авторы операции допускали возможность проведения британцами эффективного расследования, а потому решили пожертвовать какими-то ребятами первичного уровня. Классическое такое отвлечение внимания.

Читайте такжеПутин вступил в опасную игруПонятно, что они больше не ездоки в Европу. Ну и что? Возможно, все ещё проще. Кто-то искренне верит, что западники нынче столь хилые, что им можно откровенно плевать в лицо, но ничего серьёзного все равно не будет.

Торговля продолжится, Северный поток достроят и на свадьбу, очередной Кнайссль обязательное пригласят. Для нас же важно чуть иное. Все те идиотские ёрничанье, фотожабы и прочие скабрезные шуточки, которыми наслаждаются в ru-медиа в том числе и первые лица, окончательно убили в них способность тщательно продумывать логические объяснения и оправдания. И потому любая версия причастности России к любому преступлению на чужой территории уже приоритетно доказана. Это и есть итог данного "солсберийского интервью".

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Новость в спецтеме:Отравление в Солсбери
Владимир Путин Михаил Подоляк Солсбери отравление Скрипалей
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