Дебилы – главное оружие и главная военная тайна России

Отравление Скрипалей показало уровень российского шпионажа

Службу безопасности Украины, бывает, критикуют за то, что она иногда ловит шпионов, похожих на каких-то придурков. И в Facebook пишут, что это все спектакль, что на самом деле российские шпионы должны быть ловкими и умелыми интеллектуалами с идеальной легендой и бицепсами, которые не оставляют следов и не палятся на всякой ерунде.

Но после интервью Боширова и Петрова СБУ уже не надо тратить время на убеждения. Оказывается, уголовный сброд, наемники, аферисты в наших тюрьмах – таки вполне по своему уровню отвечают уровню офицеров ГРУ ГШ ВС РФ, а может даже и сами такими офицерами являются. Да, потому что дебилов могут вербовать только дебилы!

Когда раньше я читал об этом у Пелевина, это воспринималось как юмор, гротеск, сейчас понимаю – классик был недостаточно знаком с темой, жизнь подкидывает сюжеты Читайте такжеКак у россиян получается жить в стране, которая позорится на весь мирпоярче. Эпоха сменилась, и вместо "кембриджской пятерки" и героев "17 мгновений" на сверхсекретные задания стали направлять конкретных пацанов из поколения "Бригады", которые прогуливали в академии и английский, и русский языки одновременно, и потому гору Монблан называют "Монбланком", а собор называют "Солсберецким".

Дебилы едут убивать в Англию, и им выписывают заграничные паспорта РФ с почти одинаковыми цифрами, которые в базе миграционной службы РФ отмечены как документы Главного разведуправления Генштаба РФ с указанием контактного телефона дежурной части ГРУ ГШ.

Дебилы ходят по Солсбери пешком, попадают на видео многих камер, а живут для экономии командировочных в одноместном номере на одной кровати.

Дебилы ехали, чтобы убить своего бывшего коллегу Скрипаля, но он выжил, однако они убили несчастную англичанку, которая побрызгалась флаконом с отравой, который Читайте такжеБлеф от недоимперии не прокатил: почему российские агенты стали геямидебилы хотели бросить в мусорный бак, но перепутали и бросили в ящик для пожертвований для бедных.

Успешные операции спецслужб РФ проводятся только в том случае, когда противодействие отсутствует. Если дебилов никто не ловит, если им никто не противодействует, если никто не контролирует. Стоит только кому-то начать целенаправленный поиск, как российские офицеры тут же прокалываются на десятках простейших вещей. Дебилы – это главное оружие и главная военная тайна Российской Федерации.