Российское "исчадие ада" может взять реванш в Украине

Кремль может взять реванш на парламентских выборах в Украине / УНИАН

Четыре года мы обсуждаем реванш. Война уменьшила число сторонников Кремля, но пророссийская повестка продолжает оставаться на плаву.

Она маргинальна – ее спикеры уже не столько агитируют за Москву, сколько против Европы. Но каждое их заявление вызывает бурю возмущения. Мир с Россией? Контракты с Газпромом? Отмена санкций? Любая инициатива пророссийского лагеря вызывает вопрос – почему украинское государство позволяет адвокатам Кремля и дальше заниматься политикой? И куда смотрят спецслужбы?

Но в том и штука, что ответов несколько.

С одной стороны, Украина – даже в состоянии войны – остается правовым государством. Военное положение не вводилось. Выборы не отменялись. Презумпция невиновности никуда не исчезала.

Читайте такжеДва сценария для Украины: что готовит Москва накануне выборов-2019С другой стороны, государственные институты в стране традиционно слабы. Адвокаты подкованнее прокуроров. Следствие допускает ошибки. Суды коррумпированы. Любое обвинение в государственной измене можно истолковать как попрание свобод.

Но есть еще и третий фактор. Важность которого тоже не стоит сбрасывать со счетов.

Дело в том, что в рамках грядущей президентской кампании пророссийский кандидат удобен. Причем всем. Идеальная схема для любого претендента из "проевропейского лагеря" - это поделить второй тур со сторонником Москвы.

Любые другие комбинации второго тура обрекают его участников на сложности. Потому что речь пойдет не о цивилизационном выборе, а о конкретных маршрутах движения. Спорить придется о цифрах и обещаниях. Состязаться харизмой и проникновенностью.

А спарринг с пророссийским кандидатом превращает выборы в референдум. В гамлетовский вопрос. В былинный камень, на котором выгравирована все та же проклятая историческая развилка. И отмобилизовать обожженное войной общество в этой ситуации будет не самой сложной задачей.

Пророссийский кандидат – идеальный спарринг-партнер для всех. Его выход во второй тур избавляет соперника от неудобных вопросов. На фоне адвоката Кремля любой конкурент обречен быть меньшим злом. Вне зависимости от его – конкурента – реальных мотивов и бэкграунда. "Мы не ангелы, просто они – исчадия ада".

Есть только одно но.

Читайте такжеЗачем Порошенко задумал перенести президентские выборы?Президентские выборы от парламентских отделяет несколько месяцев. Кто бы не победил в марте 2019-го – к осени "медовый месяц" обывательских ожиданий обречен сойти на нет. Вдобавок, страну ждет период возврата кредитов и непопулярных решений. Мобилизация не бывает вечной – как и любой эмоциональный накал она обречена угаснуть. И уже осенью деморализованный и растерянный избиратель вновь отправится на избирательные участки.

И может случиться так, что удобные андердоги президентской кампании окажутся вполне реальными претендентами в рамках парламентской. К этому времени их повестка будет ярко подсвечена. Их критика станет ложиться на благодарную почву. Отголоски президентского "референдума" (мы или они) найдут отклик и здесь. Закономерное разочарование от неслучившегося благоденствия после первой кампании даст эффект в преддверие второй.

И мы снова рискуем обнаружить в парламенте живых мертвецов.

Потому что ты можешь взрастить голема. Но ты не всегда можешь его контролировать.