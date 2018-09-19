Что стоит за новыми попытками России спихнуть вину за крушение МН17 на Украину

Бук, которым сбит Боинг 777_Нидерланды / Reuters

Анализировать и комментировать те аргументы, которые сейчас приводит Россия, дабы доказать, что вина за сбитый малазийский "Боинг" лежит не на ней, а на Украине, в принципе, нет смысла, поскольку все доводы Москвы противоречат реальному положению дел.

Россия уже не впервые пытается переложить ответственность за случившееся на Украину. В свое время Москва заявляла о том, что именно украинский летчик сбил МН17, потому что он был единственным, кто находился в небе в тот день. Позже было доказано, что он этого сделать не мог, поскольку технически был не способен выйти на соответствующую высоту атаки.

Позже Москва пыталась убедить всех, что "Бук" по МН17 стрелял с украинской территории.

Читайте такжеПауки в кремлевской банке разыгрывают трагикомедию для ПутинаОднако все эти версии были опровергнуты в ходе расследования. Потому удивляет, зачем Россия вновь возвращается к тем же аргументам, которые были опровергнуты.

Более того, в России звучали и более "экзотические" заявления на этот счет. Причем озвучивали их не какие-то мелкие болтуны, а высокие чины российской армии и генштаба. Например, говорилось, что самолет был подорван изнутри, и что это был "летающий морг", в котором везли мертвые тела, а подорвали его для того, чтобы в чем-то обвинить Россию.

Россия разными способами пыталась запустить около десятка версий того, что случилось с "Боингом". Однако все они были опровергнуты. И каждый раз подобные заявления только ухудшали положение дел для России.

Так и об озвученных сейчас российской стороной обвинениях нет смысла говорить – в них не сказано ничего нового, изменились лишь некоторые технические параметры. Все "аргументы" Москвы не отвечают фактажу, который установлен расследованием и подтвержден документально.

Для чего Россия это делает? Что ей это даст? Версия о том, что в таких обвинениях и заявлениях нет особого смысла, имеет право на существование. В России на сегодняшний день фактически установилось самодержавие, есть царь, правящий государством, к которому невозможно просто так попасть, но он может карать и миловать. И любой, кто допустил промах или прокол, рано или поздно будет наказан, не зависимо от того, есть ли в действительности в этом его вина. Параллельно с этим в Кремле наушничают и подсиживают друг друга. И когда в какой-то момент кто-то из одной "башни Кремля" подойдет к Путину, что-то нашепчет и добьется от него заявления, которое бьет по кому-то из другой "башни Кремля", тот второй вынужден немедленно реагировать. Потому что иначе это будет значить, что руки подняты вверх, и человек рискует отставкой или другими более серьезными для себя последствиями.

Читайте такжеПутин больше "не тянет": как в Кремле мечтают о смене властиПотому вполне вероятно, что совершенно бредовое и неуместное заявление о вине Украины в крушении "Боинга" было вызвано тем, что кто-то спровоцировал его наушничеством в Кремле – мол, "российские военные виноваты, не пытаются защитить державу, а теперь приближается судебное рассмотрение, которое может закончиться для России плохо – новыми санкциями". Кто-то был вынужден защищаться, и, в итоге, прозвучало это бредовое заявление.

Точно так же появились заявления двух российских военных о Солберийском соборе, на шпиль которого они собирались посмотреть…

Все это полнейшая ерунда, которая только ухудшила положение дел для России.

Далее, если за отправную точку брать идею о том, что обвинения в адрес Украины – не просто глупость и результат борьбы между "башнями Кремля", то в таком случае можно допустить несколько версий, для чего Россия озвучила эти заявления.

Первая из них – демонстрация высокомерия: "Вы можете нас обвинять в чем угодно, а мы просто напоказ тупо выставим двух "гавриков" по Солсбери, а также демонстративно и бездарно выдвинем совершенно бессмысленную версию по "Боингу". Вы можете доказывать, что угодно – нам плевать. Нам безразличны ваши санкции". Хотя на самом деле, на санкции России не плевать.

Вторая версия. Такое заявление не было сделано в тот момент, когда от России требовали предоставить все имеющиеся у нее материалы по "Боингу", а сделано намеренно сейчас. Это заявление обязывает следователей рассмотреть такую версию, хотя все понимают, что это полнейшая бессмыслица и маразм. Следствию придется приложить усилия, потратить время на то, чтобы проверить это. Не думаю, что на это уйдет много времени – уже достаточно материалов, на которых зафиксировано, как российский "Бук" въезжал в Украину, как выезжал с ее территории без одной ракеты, где Читайте такжеПроект "Медведь-шатун": что Путин задумал на выборах в Украинеон проходил, зафиксированы телефонные разговоры, свидетельства участников этих преступлений в соцсетях. Все это есть.

Однако преступники пользуются такими приемами. Это называется "злоупотребление процессуальными нормами с целью намеренного затягивания процесса". И такой вариант вполне возможен.

Третья версия. Это вполне может быть попыткой Москвы довести дело до абсурда, чтобы его просто перестали воспринимать всерьез. Чем больше абсурда, тем меньше внимания будет к делу.

Однако я все же больше склоняюсь к той версии, что это – следствие войны между "башнями Кремля". В ситуации, когда должна была появиться какая-то реакции, на гора выдали хоть что-то, что смогли придумать. Ничего более разумного придумать, наверное, не смогли.

Чего добьется Россия? Правовую составляющую этого дела подобными версиями РФ нарушить точно не удастся.

Правительства и руководителей государств, которые отслеживают ситуацию в Украине, особенно участников "нормандского формата", уже ничем не удивишь. Они все прекрасно понимают, что происходит.

Как заявления россиян скажутся на общественном мнении в других странах? Тут все немного сложнее. Давайте не забывать о том, что существует немало зарубежных подконтрольных России изданий и СМИ. Ту же "Russia Today" смотрят в мире, и она имеет достаточно большую зрительскую аудиторию. Есть немало журналистов, которые Читайте такжеУкраина получила шанс повозить Россию мордой об асфальтподкуплены Россией. Потому можно ожидать, что такие издания и журналисты "покрутят" эту тему, но никто не рискнет раскручивать ее серьезно, она не станет топ-темой выпусков новостей или сенсацией, потому что она слишком несуразна. Но можно не сомневаться в том, что эту тему забросят, чтобы несколько разбавить однозначность, которая сложилась в мире по вопросу о том, кто виновен в крушении "Боинга".

Однако, на мой взгляд, эффект от этой истории будет иметь для России последствия, противоположные тем, на которые рассчитывают авторы версии. Ведь вброс этого тезиса напоминает о трагедии малазийского "Боинга", о чем уже несколько стали забывать. Эта тема вновь вспомнится, вновь будет обсуждаться, вновь будут проговорены реальные доказательства и свидетельства против России. Потому я думаю, что эффект будет небольшой, но он сыграет против России. Особенно на фоне недавних заявлений по Солсбери это только ухудшит ситуацию для Москвы.

Тарас Чорновил, политический аналитик, бывший народный депутат Украины, специально для "Главреда"