Подорожание газа: как власть делает из украинцев оленей

Алексей Кущ

экономист, финансовый аналитик

20 сентября 2018, 08:09

Нашим чиновникам придется напрячь все свои извилины, чтобы объяснить простому украинцу, почему газ украинской добычи себестоимостью 2,5-3 тыс. грн. должен стоить для него в четыре раза дороже.

Субсидии, газ, платежки
Газ для украинцев подорожает / newsradio.com.ua

В нашем "уездном городе", находится очередной "ревизор". Речь идет о миссии МВФ, которая страстно желает дать Украине денег. Но перед этим, очень хотела бы согласовать с правительством "последний штрих", а именно цены на природный газ для населения и предприятий теплокоммунэнерго. От последних зависит то, какой будет цена на тепло и горячую воду уже этой зимой. В этом контексте, фразу "последний штрих" можно воспринимать и буквально. После таких чудачеств с тарифами – самое место отправиться на уютную свалку истории.

На данный момент, дискурс с МВФ идет не относительно величины тарифа, а касательно реального графика выхода "на плановый уровень". То есть, задача правительства Читайте такжеПоросячий восторг от IKEA: о чем говорит появление бренда в Украине и при чем тут Порошенкозаключается не в обосновании той или иной цены (цена уже давно определена – она должна быть "рыночной", то есть единой для всех групп потребителей), а в том, чтобы умаслить фонд и получить его дозволение на увеличения тарифа в несколько этапов.

Первый этап предполагает, что уже этой осенью, то есть на старте отопительного сезона, тариф будет увеличен на 15%. Второй этап – это повышение тарифа январе 2019-го на 25% в расчете на то, что страна проглотит этот новогодний подарок и не обратит на него внимание по причине постновогоднего коматозного состояния.

Общий рост цен на природный газ составит 40%. Примерно на 25% вырастет стоимость отопления и горячей воды. При этом, в проекте бюджета на следующий год запланировано сокращение субсидий для населения на 16 млрд. грн. Таким образом, либо правительство решило отправиться в последний путь политического камикадзе, выпив чашечку саке на дорогу, либо уже созрел план выбрать весь лимит на субсидии зимой 2019-го, оставив преемника "голый вассер".

В ближайшее время нашим чиновникам придется напрячь все свои извилины и способности к софистике, чтобы объяснить простому украинцу, почему газ украинской добычи с максимальной себестоимостью 2,5-3 тыс. грн. должен стоить для него в четыре раза дороже. Хотя у власти уже готов ответ: "потому что рыночная экономика" и "иначе будут воровать дешевый газ". Но если кто-то что-то ворует, почему вместо заслуженного наказания, вишневое дерево должно обязательно вырасти на голове у оленя, то есть народа. Что касается "рыночной экономики", то расскажите это американцам или жителям стран Ближнего Востока.

В США стоимость бензина почти в два раза ниже, чем в Украине, хотя в отличие от газа, у нефти есть очень прозрачный и эффективный рынок, который ежесекундно определяет цену за баррель. Но топливо в США стоит дешево, потому что есть собственные ресурсы и крупные корпорации весьма ограничены в своих аппетитах. И популярность президента в Штатах всегда была обратно пропорциональна ценам на заправках. Народ должен получать часть своего бонуса, если страна обладает природными ресурсами. Это понимают даже в тех странах, где функционирует по-настоящему рыночная экономика, а не ее эрзац.

Есть, правда, страны, которые богаты природными ресурсами, но при этом устанавливают высокие цены на них, например, Норвегия. Но там уровень цен соответствует чрезвычайно высокому уровню жизни и платежеспособности населения, а сверхдоходы от продажи углеводородов идут не на выплату "топам" госкомпаний, а в Читайте такжеСало надо перепрятать: зачем Украина взяла плохой кредит и что это значит для простых украинцевспециальный резервный фонд, активы которого уже превысили триллион долларов, то есть каждый норвежец обладает паем в несколько сот тысяч. В Украине же пока никто из политиков не заявил о том, что доходы от высоких цен на газ собственной добычи должны аккумулироваться в резервном фонде. Хотя может у кого-то и есть подобный "фондик", кто знает…

В Украине созданы абсолютно тепличные условия для крупного газового бизнеса. С одной стороны, космические цены на газ, когда население платит, сколько может, а разницу доплачивает государство в виде субсидий, а с другой, льготная рента на глубокие скважины (6%), когда налогообложение сверхрентабельного газового бизнеса с миллиардными оборотами сведено к уровню обычного ФОП-а.   

Как показали расследования Антимонопольного комитета, действующая методика расчета цены не различает импортный газ от украинского – вся эта летучая субстанция смешивается в общей трубе. При этом, "общая" цена определяется исходя из ценовых параметров на хабе NCG (Германия), плюс затраты на транспортировку и тарифы на вход на западной границе Украины. Стоит ли говорить о том, что также как донецкий уголь не везут в Украину из Роттердама, так и газ украинской добычи поступает к нам не из Германии и платить за вход на западной границе за него вовсе не обязательно. По данным АМКУ, привязка к импортному паритету привела к искусственному росту цены на украинский газ с 1590 грн за тыс. м. куб. до 4 800 грн., то есть более чем в три раза. 

Желание получить пару миллиардов от МВФ безусловно перевесит и в ближайшее время, местный "городничий" обратиться примерно с такими же словами, как и гоголевский персонаж: "Я пригласил вас, господа, с тем, чтобы сообщить вам пренеприятное известие: к нам едет ревизор. … Я как будто предчувствовал: сегодня мне всю ночь снились какие-то необыкновенные тарифы. Право, этаких я никогда не видывал: чёрные, неестественной величины! Пришли, понюхали — и пошли прочь".

Так что в ближайшие месяцы страну ожидает окончательный апофеоз рыночной экономики.

Начиная с 2014-го года, удельный вес затрат украинских домохозяйств в оплате жилья, воды, электроэнергии, газа в общем размере ежемесячных затрат, увеличились с 9,5% (2013-й год) до 17% в 2017-м году, то есть почти в два раза. Таким образом, любой рост доходов домохозяйств в Украине моментально обрезается тарифными ножницами: растут доходы – теряешь субсидию – теряешь доходы. В этой простой парадигме заключен и очевидный вывод: работать и зарабатывать в стране не выгодно, ведь в Читайте такжеМировой кризис уже начался и надвигается на Украинутаком случае – оказываешься один на один с драконовскими тарифами. Зато выгодно работать за границей и получать субсидию дома, что многие успешно и делают. При этом, субсидиарная модель каждый год обеспечивает постоянный переток десятков миллиардов гривен из государственного бюджета на счета ФПГ и государственных монополий, которые являются государственными только по названию, хотя на деле уже давно обросли частными интересами как корабль-призрак – ракушками.

По уровню тарифной нагрузки на совокупные расходы домохозяйств, Украина уже вплотную приблизилась к странам Балтии и Центральной Европы и уверенно обогнала такие страны как Беларусь и РФ. Конечно нам еще есть куда "расти": впереди Берлин, Париж и Лондон. Вот только если структуру коммунальных расходов обычной украинской семьи уже почти подравняли под европейский "стандарт", то с доходами пока никак не складывается. Да и в системе затрат - 93% составляют потребительские расходы.

При этом, на образование наши домохозяйства тратят 1,1%, охрану здоровья – 3,8%, отдых – 1,6%. Ну а про накопления лучше и не вспоминать.

Зато уже сейчас примерно ясна политическая программа провластных партий: " - Ну, а как же можно без программы? Ну, что я вам, бандюга с большой дороги? Я же атаман идейный. И все мои ребята, как один стоять за рыночную экономику.  - Значит, будут повышать тарифы"….

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газ подорожание МВФ тариф Алексей Кущ
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