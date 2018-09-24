Украина разрушает шизофреническую мечту Путина

Путин хочет быть властелином мира / Reuters

Нынешние процессы в православии, а именно вопрос получения Томоса об автокефалии УПЦ - очень болезненный вопрос для Москвы. Можно не сомневаться, что Кремль бросит все силы спецслужб, религиозных организаций, олигархического бизнеса на то, чтобы помешать увести из-под носа у путинского ставленника господина Гундяева украинских православных. В церквях сидят люди из спецслужб, и действовать они будут теми методами, которые привычны для них, в том числе самыми криминальными.

Читайте такжеПутин закрывает РоссиюПотому впереди – очень серьезная подковерная борьба за то, чтобы каким-то образом удержать украинских православных в рамках Русской православной церкви.

Россия будет действовать всеми доступными методами – как спецслужбистскими подковерными, так и открытыми. Особенно при дележке имущества и церквей. Может быть что угодно, вплоть до провокации массовых столкновений, лишь бы удержать под крышей Русской православной церкви как можно больше православных приходов и православных граждан Украины.

Ранее Новинский говорил о том, что в Украине может начаться кровопролитие в случае предоставление автокефалии украинской православной церкви. И это так, они могут спровоцировать кровопролитие по любому поводу.

Но у Украины и украинской церкви – свой путь. И как бы российские власти не пытались препятствовать этому, движение будет продолжаться.

Читайте такжеЖертвы Путина: кого убьют следующимПочему для России важно сохранять влияние на население соседних государств посредством церкви? Все дело в великодержавных амбициях российского руководства. Путину не хочется быть просто диктатором и правителем одной страны – ему хочется доминировать, как минимум, на всем постсоветском пространстве, а лучше – во всем мире. Это шизофреническая мечта, но, тем не менее, она присутствует в не очень здоровых головах российских руководителей.

А РПЦ – это один из инструментов имперского влияния на окружающий мир, потому-то российская власть так держится за церковь.