Зачем Порошенко продает "Кузню на Рыбальском"

Порошенко продает "Кузню на Рыбальском"

Президент выставил на продажу свой завод "Кузня на Рыбальском". Почему? Думаю, если бы покупателем была известная судостроительная компания, то об этом было бы сразу заявлено. Раз не заявлено, значит у завода будет изменен собственник, чтобы устранить конфликт интересов.

Что ж, давно пора - все-таки выборы на носу, неудобно. Иначе получается, что год за годом верховный главнокомандующий лоббирует госзаказы на своем заводе образцов вооружения, на которые выделяются значительные средства в бюджете. Причем не было бы вопросов, если бы эти вооружения были остро востребованы на фронте - но на самом деле целесообразность дорогостоящих закупок вооружения на "Кузне" вызывает большие сомнения.

Читайте такжеКак украинцам создают иллюзию "самой сильной армии Европы"ВМС купили для Черного моря 6 катеров проекта "Гюрза", которые были разработаны в свое время для патрулирования мелководных рек Средней Азии, а для патрулирования Черного моря имеют недостаточную мореходность и дальность плавания. При этом на этих катерах спустя два года не введен в эксплуатацию противотанковый ракетный комплекс "Барьер", предусмотренный проектом.

Я понимаю и поддерживаю идею развивать свое производство заказами, и понимаю, что строить у себя малыми сериями боевую технику - это значит платить дорого, дороже, чем закупать аналоги за границей. Поэтому считаю, что катера на "Кузне" покупать можно - но явно не в том количестве и не с теми тактико-техническими характеристиками. Закупки надо делать не так как удобно заводу, а так как удобно заказчику - ВМС.

Сейчас в "Укроборонпром" заявляют, что на "Кузне" будут строиться три ракетных катера проекта "Лань". Бюджет постройки одного такого катера - более 1 миллиарда.

Будет ли реализован такой проект? "Лань" - это патрульный и артиллерийский катер, разработанный Украиной для Вьетнама. Вьетнам осуществил постройку серии таких катеров, и значит, у нас на руках документация. Однако "Лань" спроектирована с российским радаром и системой управления огнем "Багира". Чем ее заменить?

Откуда взять противокорабельный ракетный комплекс для катеров? Проект "Нептун" у нас разрабатывается в наземной установке, и сроки реализации этого проекта пока не ясны, дело на года. Плюс для ракетного катера нужен мощный радар и системы радиоэлектронной борьбы. Все это тоже надо где-то приобрести, мы это не разрабатываем в морском варианте.

На самом деле, зачем строить ракетные катера? Ракетный катер - это повозка для ракетного комплекса. А у нас таких комплексов нет даже в наземном варианте, для береговой обороны.

Для вероятного противостояния с РФ на море необходимы противокорабельные ракетные и артиллерийские комплексы наземного и авиационного базирования. Если обеспечена береговая оборона таким образом, тогда актуально задуматься и о ракетных катерах.

Читайте такжеСказка о войне: почему экономика Украины не растет и что скрывает ПорошенкоВ Черном море для обеспечения безопасности судоходства от российских провокаций необходимы патрульные корабли, которые обладают хорошей мореходностью и автономностью. Ударные ракетные комплексы на них вообще не обязательны. Вести войну на море с Черноморским флотом мы в любом случае пока не можем, но проблема первоочередная не в кораблях, а в отсутствии ракетных комплексов, и в отсутствии авиации, которая была бы подготовлена для прорыва ПВО и нанесения ударов по боевым кораблям.

Действия на море кораблей требуют прежде всего создания соответствующих систем вооружения, и наличия современной береговой обороны и авиации. ВМС должны развиваться сбалансированно и согласно тому скромному бюджету, который у нас есть.

На данный момент для ВМС более актуальна закупка в США патрульных кораблей класса "Айленд", которые президент на этой неделе должен получить в США по программе американской военной помощи, либо проектирование и закупка более крупных патрульных кораблей в Украине - и не обязательно на "Кузне". На пятом году войны уже глупо покупать только, что хотят продать государству заводы - закупки надо начинать с ясной концепции применения, с проекта.