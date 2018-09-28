Им нужен царь: почему украинцам не стоит ждать ухода Путина

Александр Сотник

Главный редактор независимого общественно-политического канала "Sotnik-TV", российский журналист, писатель, публицист

28 сентября 2018, 07:08

За 19 лет правления Путина было сделано столько для разрушения государственности России, сколько даже при Брежневе не было сделано.

Путин царь
Россиянам нужен царь / обложка Economist

Как известно, большинство россиян искренне поддерживают своего президента Путина и его политику, как внутри страны, так и за ее пределами. В тоже время, украинцы и активисты от российской оппозиции ждут ухода Путина с политической арены как манны небесной. Но чуда не будет - Путин есть отражение своего народа, и остается на вершине власти он только благодаря своему очень развитому чутью настроений российского общества. С его уходом россияне начнут поиски такого же как он царя.

Хочу напомнить, что Владимир Владимирович у власти уже находится 19 лет. Михаил Сергеевич Горбачев находился у власти шесть лет. Борис Николаевич Ельцин у власти находился девять лет. Сравните шесть лет, девять лет и 19 лет.

Читайте такжеЕще при нашей жизни. Астролог рассказал, когда Москва и Питер станут украинскимиПутин – это, безусловно, для России и россиян очень большая беда. Он – трагическая ошибка Бориса Ельцина и тех, кто был рядом с Борисом Ельциным. Ну, а то, что россияне пока этого не осознали… Они и при Брежневе не очень осознавали, какая это беда, когда один человек у власти находится 18 лет. Хотя там была все-таки коллективная составляющая, Политбюро и так далее.

Но так устроен советский человек: ему нужен царь, если не царь – так генеральный секретарь, не генеральный секретарь – так президент. Большинство устроено именно так.

Но речь сейчас даже не о том, какого лидера ищет большинство. Речь о том, что может предложить миру в ХХI веке этот российский социум, российское общество. Выясняется, что ничего.

Что происходит с таким обществом, которое не может адекватно отреагировать на повестку дня современности? Это общество распадается и исчезает.

Поэтому после Путина, если россияне продолжат действовать в той же самой парадигме поиска вождя, не стоит ожидать ничего хорошего. Скорее, вынужден признать, Россия может прекратить свое существование как некое государственное образование. Тем более, что за эти 19 лет было сделано столько в деле разрушения государственности России, сколько даже при Брежневе не было сделано. При Брежневе понятно, почему это не было бы сделано – там партия не допустила бы. А здесь куда ни ткни, везде наткнешься на фейк.

Читайте такжеПисатель о распаде России: развалится на кускиПо факту в России нет президентского института, нет законодательного института, нет судебного института – по сути никаких государственных институтов не осталось. Разрушено все.

Поэтому, когда мне говорят: "Ах, вот ты – революционер! "Весь мир насилия мы разрушим…" Вам бы только разрушать!", я отвечаю: "Ребята, все уже разрушено до нас. Разрушать уже нечего. Все это сделано (разрушено) Путиным".

Единственное, что нужно, так это признать такие реалии и внести внятные предложения по поводу строительства. Не восстановления, а строительства государственных институтов. Если, конечно, для населения территориальной России это актуально. Но это большой вопрос.

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Россия распад Владимир Путин Александр Сотник
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