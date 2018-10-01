Путин, введи войска: что Кремль затевает на Балканах

Владимир Путин / Reuters

Как и три года назад, когда тоже проходила ГА ООН, Москвой начинает разыгрываться комбинация, очень схожая с сирийской эпопеей.

Напомним: тогда Асад попросил Путина вести войска в Сирию. А теперь президент Сербии попросит Путина вести войска на Балканы? Ну да, тем более после того, как американцы разнесли сирийско-российский проект "ИГИЛ" в пух и в прах в Ракке и Мосуле, российская пропаганда (пока эмиссары Кадырова эвакуировали своих из ИГИЛ) уже вопила, что одним из направлений бегства игиловцев являются Балканы.

Сценарий довольно простой: новый конфликт на Балканах Москва может инициировать по нескольким направлениям (и везде с мусульманским фактором) - Сербия vs Косово, а также начать толкать Республику Сербскую на выход их БиГ и оказание военной помощи Белграду против косоваров.

Читайте такжеПутин открыл против Украины второй фронтТем более, в 2017 году глава Республики Сербской Милорад Додик заявил о том, что боснийским сербам лучше создать единое государство с Сербией и сербскими территориями в Косово.

Что это даст Москве?

Да уж не сомневаемся, что многое. От отвлечения внимания США и ЕС от событий в Украине и других проколов Кремля по всему миру, которые уже устойчиво пахнут Гаагой, до расшатывания "подбрюшья" Европы и дальнейших деструктивных действий по недопущению вступления стран балканского региона в ЕС и НАТО.

Также, в контексте ситуации в Украине, это - возможность синхронно начать мероприятия по дестабилизации нескольких украинских регионов (на Юге, Востоке и Западе нашей страны).